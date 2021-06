Tantric sortira un nouvel album, “The Sum Of All Things”, en juillet

TANTRIQUE est l’un des groupes de métal les plus distinctifs à émerger à la suite de l’explosion post-grunge, un groupe dirigé par une puissance vocale Hugo Ferreira, dont la râpe de baryton incomparable peut être entendue sur des singles à succès de 2001, “Panne” et “La dèche”. À présent Ferreira et compagnie, dont le guitariste Sébastien LaBar, bassiste Jaron Gulino et batteur Jason Hartless, sont sur le point de revenir à la vie avec un album incroyablement lourd et profondément émouvant, “La somme de toutes choses”. Le LP est le produit d’un nouveau partenariat entre le groupe, producteur vétéran Chuck Alkazian (CHRIS CORNEL, ÉPONGE) et un label indépendant basé à Los Angeles Cléopâtre Records, et il est certainement à la hauteur de son titre car il représente l’aboutissement de tout ce qui TANTRIQUE ont travaillé au cours de leur carrière de plus de 20 ans. Non seulement l’album comprend de nouvelles chansons qui révèlent une croissance incroyable dans l’écriture de chansons du groupe, avec des crochets mélodiques mémorables et des paroles poétiques sur des morceaux comme « Tourner et tourner », “La somme de toutes choses” et le premier single de l’album “Vivre ici sans toi”, mais trouve également le groupe revisitant les singles à succès susmentionnés de manière spectaculaire.

“Vivre ici sans toi” a été choisi comme premier single de l’album en raison de l’accueil enthousiaste qu’il a reçu à TANTRIQUE spectacles en direct, et il est facile d’entendre pourquoi. La chanson dresse un portrait émouvant d’un amour qui emmêle l’âme et produit un puissant sentiment de nostalgie lorsqu’il est emporté. Passant des couplets atmosphériques clairsemés aux refrains grandiloquents, la dynamique musicale de la chanson fait écho à la dynamique push-pull de la passion romantique et prépare le terrain pour Ferreirala voix résonnante. Le groupe a également tourné une nouvelle vidéo à couper le souffle avec un réalisateur vidéo primé Vicente Cordero (Films sur l’industrialisme) qui donne vie à la pochette de l’album.

“La somme de toutes choses” sera disponible le 23 juillet sur toutes les plateformes numériques ainsi qu’un CD digipak et un pack vinyle spécial 2LP, avec l’album complet sur vinyle coloré plus un single de 12 pouces en bonus !

Liste des pistes :

01. Seule



02. Marcher de cette façon



03. Torsion et rotation



04. Impossible de trouver ceci



05. Vivre ici sans toi



06. Prends-moi, je suis brisé



07. Les mots à dire



08. Composé



09. Poussée



dix. Dix ans



11. La somme de toutes choses

Pistes bonus

12. Panne



13. La dèche



14. Whisky & Vous



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).