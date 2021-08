Bien que les invités du mariage de Tanya Charry et Sebastián Jiménez aient pris et partagé des photos à tout moment, il était temps la nuit quand ils se sont concentrés sur le plaisir. Heureusement, il y avait des photographes qui ont capturé le meilleur de la fête. L’un des premiers et des plus émouvants s’est produit à l’église St. Hugh, à Coconut Grove, Miami, où ils ont donné leurs premiers baisers en tant que mari et femme.