Tanya Taylor RTW printemps 2022 – WWD

L’amatrice d’art Tanya Taylor trouve toujours de nouvelles façons de donner vie à ses collections de prêt-à-porter pleines d’entrain. Pour le printemps, Taylor a repris Smack Mellon Arts de Dumbo, une organisation à but non lucratif qui encourage et soutient les femmes artistes, et a exposé ses dernières modes au milieu des peintures abstraites à grande échelle de l’artiste Ammon Rost.

Les œuvres vibrantes de Rost – que Taylor a d’abord découvertes via Instagram, puis en rencontrant l’artiste dans son espace de travail au Silver Arts Project au centre-ville de Manhattan au cours de l’été – ont inspiré le designer à imprégner une ambiance édifiante, inspirée par son énergie positive, et à mettre davantage l’accent sur la main- impressions peintes pour le printemps.

Le regard: Sans chichis, girly, astucieux.

Citation à noter : « Je suis devenu ami avec lui [Rost] au cours de l’été. En regardant son travail, je me suis senti inspiré pour faire preuve de confiance en moi – en prenant vraiment certains de ses discours sur la couleur, mais en devenant plus expérimental avec les imprimés en tricot.

Pièces clés : Taylor a introduit l’idée de « beauté inattendue » à travers des couches intrigantes : des hauts compacts en tricot fleuri sur des robes de jour poufées (ou une combinaison, une robe polo douce et sportive); une veste d’été allongée en tweed avec des mailles bouclées et de volumineuses robes de cocktail brodées. Les robes paysannes constituaient la majorité de la collection, avec des manches gonflées, des œillets contrastés et des imprimés floraux rayés ou artistiques (un rendu blanc avec des fleurs vert menthe et noires était le résultat du blanchiment de la fabrication par l’un des membres de l’équipe de Taylor).

Tout était associé à des chaussures décontractées pour offrir une sensation de détente « ce que quelqu’un porterait en studio ».

Les plats à emporter : Les caractéristiques de Taylor – imprimés peints à la main, modes féminines faciles du jour au soir, utilisation distincte de la couleur – ont toutes rehaussé sa collection de printemps.

Pour incorporer l’élément de communauté, que Taylor a estimé qu’elle avait pu embrasser plus facilement au cours de la dernière année et demie des semaines de la mode numérique, la créatrice organisera dimanche un panier de fleurs pop-up à Washington Square Park avec Klarna et Fleuriste éphémère. Des arrangements floraux enveloppés dans des imprimés de la collection seront offerts à ceux qui l’entourent, leur offrant un aperçu de la collection grâce à un code QR recouvert d’un bouquet qui affichera virtuellement une vidéo de la présentation de printemps de Taylor.