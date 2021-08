Tanya Tucker annule 6 autres émissions au milieu de la récupération chirurgicale

Tanya Tucker a annulé six émissions supplémentaires alors qu’elle continue de se remettre d’une opération de la hanche, partageant la nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux cette semaine. Tucker a publié un graphique faisant la promotion de sa tournée Bring My Flowers Now, qui a été suspendue au milieu de son rétablissement.

“Salut, je suis désolée de le dire, mais je n’ai pas encore reçu le feu vert pour voyager et jouer”, a-t-elle déclaré aux fans dans son message. “Mon Dr veut que je continue avec plus de PT afin de récupérer complètement. Les émissions ci-dessous sont affectées. J’ai hâte de vous voir tous en septembre! Amour, Tanya.” Le chanteur a également partagé que la liste des dates annulées comprend un spectacle du 19 août à Vernon, New York à Vernon Downs, une date du 20 août à Nichols, New York à Tiogo Downs, le 21 août à Alexandria, Virginie au Birchmere, Le 26 août à Roanoke, Virginie au Jefferson Center, le 27 août à Cherokee, Caroline du Nord au Harrah’s Event Center et le 29 août à Lexington, Kentucky au Railbird Festival.

La mise à jour précédente de Tucker est arrivée le 4 août, lorsqu’elle a dit aux fans que ses médecins lui recommandaient de continuer à se reposer avant de reprendre la route. “Je suis juste submergée par toutes les fleurs, l’amour et le soutien depuis que j’ai subi une opération à la hanche. Les médecins veulent que je me repose quelques semaines de plus avant de reprendre la route”, avait-elle partagé à l’époque. “Je veux que vous sachiez que chaque jour je me sens plus fort, mieux et prêt à donner un…. Nous vous verrons très bientôt. Je vous le promets.”

La femme de 62 ans a initialement déclaré aux fans à la mi-juillet qu’elle avait subi une opération d’urgence de la hanche. “Hey Loves, ma hanche me fait un enfer depuis un moment maintenant et les médecins ont découvert une fracture de la hanche”, a-t-elle révélé. “J’ai dû me faire opérer tout de suite. L’opération s’est bien déroulée et je suis sur la bonne voie pour un prompt rétablissement. Je serai à la maison en train de me soigner pendant quelques semaines mais j’ai hâte de sortir et de vous voir dès que Je peux. Je vous aime tous et une mauvaise hanche ne peut pas me retenir! Amour, Tanya. “

Un représentant de Tucker avait précédemment déclaré à WDIO que la star du pays avait été admise à l’hôpital “pour une chirurgie de remplacement de la hanche d’urgence, car une IRM a révélé une fracture de la hanche qui nécessite une attention immédiate”.