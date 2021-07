Taobao et Weibo condamnés à une amende par la Chine pour contenus illégaux pour enfants

21/07/2021 à 10h32 CEST

SPORT.es

L’organisme de surveillance Internet chinois a ordonné à certaines des plus grandes plateformes en ligne du pays de supprimer les contenus inappropriés liés aux enfants. Kuaishou, l’outil de messagerie QQ de Tencent, Taobao et Weibo d’Alibaba ont été convoqués par l’administration du cyberespace chinois (CAC).

Le CAC déclare que les plateformes doivent « rectifier » et « nettoyer » tout contenu illégal et leur a infligé une amende. L’annonce intervient alors que Pékin sévit contre les entreprises technologiques. Dans un communiqué, le CAC a déclaré que “l’opération est axée sur la résolution de sept types de problèmes en ligne importants qui mettent en danger la santé physique et mentale des mineurs”.

Il s’agissait : d’enfants diffusés en direct et devenant influents sur les réseaux sociaux, faisant la promotion du « culte de l’argent » et de l’extravagance, du contenu pornographique et violent, dessins animés inappropriés ayant un contenu érotique et violent. Des forums qui encouragent des comportements tels que le suicide ou la participation à la pornographie juvénile et des clubs de fans dans lesquels les enfants ont participé à des activités de collecte de fonds ont également été combattus.