Tapestry dévoile son rapport 2020 sur la responsabilité d’entreprise – WWD

Tapestry a publié vendredi son rapport de responsabilité d’entreprise 2020, affirmant qu’elle continue de progresser dans ses efforts sociaux et environnementaux.

Le groupe de mode – société mère des marques Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman – a publié le rapport pour l’exercice se terminant le 27 juin 2020. Le rapport, la huitième année consécutive de Tapestry, suit les efforts de l’entreprise dans des domaines tels que l’équité, l’inclusion et la diversité de la main-d’œuvre; initiatives de développement durable, telles que la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et les contributions caritatives dans le monde entier.

« Notre cadre de tissu social se concentre sur trois piliers : nos gens, notre planète et nos communautés », a déclaré Joanne Crevoiserat, PDG de Tapestry. « Il unit les équipes de toute l’entreprise pour atteindre des objectifs communs et un objectif partagé – créer l’entreprise de luxe moderne du futur qui équilibre la véritable autorité de la mode avec un changement significatif et positif. Aujourd’hui, notre engagement et notre détermination à exécuter ces trois piliers de notre tissu social n’ont jamais été aussi forts. Face à des défis sans précédent au cours de l’année, nous avons élargi la portée de nos actions et mis à profit nos engagements à façonner le monde pour qu’il devienne plus inclusif, durable et sûr.

L’enquête annuelle sert en quelque sorte de bulletin d’information sur la réussite de Tapestry dans ses efforts pour être une bonne entreprise citoyenne.

Ici, quelques points à retenir du rapport.

La main-d’œuvre

Au cours de la dernière année, Tapestry a lancé un Conseil d’inclusion dans le but d’accroître la participation de personnes ayant des perspectives diverses à divers niveaux de l’organisation dans les décisions commerciales. En outre, plus de 90 pour cent des directeurs de magasin, des dirigeants et des employés des entreprises américaines ont suivi une formation d’inclusion en ligne au cours de la dernière année.

L’entreprise a également fait des efforts pour embaucher et promouvoir en interne : 82 % des postes de direction ont été pourvus en interne.

Et Tapestry a fait la liste des meilleurs employeurs pour la diversité 2020 de Forbes, pour la troisième année consécutive. De plus, pour la sixième année consécutive, Tapestry a obtenu un score de 100 sur l’indice d’égalité d’entreprise de la campagne des droits de l’homme, ce qui lui a valu la désignation de « Meilleur endroit où travailler pour l’égalité LGBTQ ».

Pendant ce temps, la diversité de genre et ethnique était un sac mélangé à travers l’organisation. Dans tout Tapestry, les Blancs représentaient 42 % de la main-d’œuvre, suivis de 26 % de Latinx, de 13 % d’Asiatiques, de 12 % de Noirs et de 2 % d’Insulaires du Pacifique. Le reste de la population était non déclaré ou d’origine mixte.

Au niveau de la direction exécutive américaine, ceux qui occupent des postes de vice-président ou plus, la majorité est également restée blanche, 76%, avec seulement 1% d’Insulaires du Pacifique, 2% de Latinx, 4% de Noirs et 13% d’Asiatiques. Les 5 pour cent restants n’étaient pas déclarés ou étaient métis.

À travers les lignes de genre, 78 pour cent étaient des femmes et 22 pour cent des hommes. Les femmes constituaient également la majorité des associés, des directeurs et des cadres de la vente au détail – y compris Crevoiserat, PDG de l’entreprise – à 80 pour cent, 80 pour cent et 60 pour cent respectivement.

Dans la salle du conseil, la division était également répartie : 50 pour cent de femmes et 50 pour cent d’hommes.

La planète

Tapestry s’efforce de minimiser son impact sur la planète.

D’ici 2025, le détaillant vise à réduire les émissions, à conserver l’eau tout au long de la chaîne d’approvisionnement et à augmenter son utilisation de carton recyclable et d’autres produits en papier.

Conformément à ses efforts, Tapestry a commencé à cartographier la chaîne d’approvisionnement et s’est efforcé d’atteindre son objectif d’atteindre 95 % de traçabilité et de cartographie de ses matières premières au cours du dernier exercice.

En outre, l’entreprise a réduit ses émissions de 50 % par rapport aux niveaux de 2017. Il a également réduit la consommation d’eau de près de 9 % par rapport aux niveaux de 2018. De plus, Tapestry rapporte maintenant que son emballage est composé de 50 à 80 % de contenu recyclé.

La communauté

Les efforts humanitaires de Tapestry incluent les communautés dans lesquelles elle opère.

En avril 2019, Tapestry a posé les bases de ses objectifs pour 2025. Parmi eux figurait le projet de la société de faire un don de 75 millions de dollars en dons financiers et de produits à des organisations à but non lucratif d’ici 2025. Au cours de l’exercice 2019, la société a versé 22 millions de dollars. En 2020, les dons de bienfaisance de Tapestry ont totalisé 28 millions de dollars supplémentaires. Cela comprend 10,5 millions de dollars de soutien financier et de dons de produits aux efforts de secours de COVID-19 et 350 000 $ supplémentaires en dons de bienfaisance de contrepartie de la Coach Foundation et de la Kate Spade New York Foundation à plus de 400 organisations à but non lucratif.

L’entreprise a également effectué 4 400 autres heures de bénévolat par des employés du monde entier. Cela s’ajoute aux plus de 5 700 heures de l’année précédente.

“Nous restons fidèles à notre engagement à bâtir notre entreprise pour l’avenir, en équilibrant une véritable autorité de la mode avec un changement significatif et positif”, a déclaré Crevoiserat. « En renforçant encore notre détermination, nous dévoilerons de nouveaux engagements audacieux dans les mois à venir afin que nous puissions accélérer le travail que nous faisons. »