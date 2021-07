Tapia et Lima sonnent la cloche et entrent en finale

24/07/2021 à 21h37 CEST

Adrià Léon

Il y a déjà des finalistes pour le tournoi de Las Rozas, qui se terminera demain matin par l’affrontement final entre les couples Fernando Belasteguín-Sanyo Gutiérrez Oui Pablo Lima-Agustin Tapia. Les seconds ont surpris en demi-finale de l’après-midi contre le couple numéro 1 mondial -Galán et Lebron-, qui n’avait plus le choix de se venger de Valence.

Tapia et Lima affronteront l’un des couples les plus compliqués du circuit. Belasteguín et Sanyo se sont fait justice eux-mêmes avant Lucho Capra et Maxi Sánchez, qui les a battus au Valladolid Master il y a tout juste un mois. Cette fois, les favoris ont pu atteindre la finale, même s’ils ont commencé à souffrir contre les garçons de Severino Iezzi, qui ont obtenu le break pour mener 2-0. Mais cela ne s’arrêterait pas là, puisque l’avantage s’étendrait à 4-1, clôturant le set avec un 6-4 défavorable à Sanyo et Bela. Le deuxième set a commencé de la même manière, mais le couple numéro 2 a fait volte-face pour forcer le tie-break et, plus tard, le troisième set, qui a opté pour le 6-4 en faveur de Bela et Sanyo, qui atteignent ainsi leur quatrième finale.

Devant seront les hommes qui ont laissé de côté au meilleur du monde, qui a succombé aux assauts du couple finaliste. Le premier set a été remporté par Lima et Tapia, qui ont surpris les favoris avec un combattu 6-4. Déjà dans la seconde, ils réalisaient à nouveau le break pour commencer à laisser le numéro 1 très touché, qui n’avait guère de marge pour réagir. Et ils ne l’ont pas fait. Le couple formé par le Brésilien et l’Argentin n’a pas donné Pas le choix aux favoris, qui n’ont vu aucune opportunité matérielle de rendre la pause du service.

Dans une touche féminine, le couple Paula Josémaria-Ariana Sánchez il a obtenu le billet pour la finale en battant Lucía Sainz et Bea González par 6-4 et 7-5. Ils y affronteront le couple Marta Ortega – Marta Marrero, qui a réalisé sa première finale après avoir remporté sa meilleure version pour vaincre Delfina Brea et Tamara Aicardo (6-3, 4-6 et 6-4). La finale se jouera dimanche à 10h00 sur le court central du Centre Polyvalent de Las Rozas.