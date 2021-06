Tapis et autres structures gonflables, les dernières nouveautés de Lidl pour réussir à la plage et à la piscine | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous partez en vacances et vous ne vous êtes toujours pas procuré un gonflable pour la plage ou la piscine ? Chez Lidl, vous trouverez des tapis, des bateaux, des flamants roses et autres animaux géants, des bassins pour enfants, des chaises longues et même des jet-skis gonflables.

L’été n’a pas encore officiellement ouvert, mais la chaleur s’est déjà installée en Espagne et la saison des plages et des piscines a commencé. Il est donc temps de se préparer et de se préparer pour des vacances bien méritées.

Les tapis et autres structures gonflables sont un accessoire indispensable pour profiter au maximum sur la plage et dans la piscine. Les enfants et les adultes s’amusent à flotter sur ces flamants roses géants devenus à la mode, à jeter un ami ou un membre de la famille à l’eau qui prend un bain de soleil sur un tapis ou qui rame dans un bateau pneumatique.

Chez Lidl, ils savent à quel point nous apprécions les accessoires gonflables pour la plage et la piscine, c’est pourquoi ils ont mis en vente un large catalogue de modèles pour tous les âges. Voici une sélection des plus curieuses et recommandées. Bien sûr, dépêchez-vous si vous souhaitez acheter l’un d’entre eux car les unités sont limitées et peuvent être vendues rapidement.

Jet ski gonflable pour enfants. C’est une réplique d’un jet ski Yamaha. Il est équipé d’une hélice et se manoeuvre avec le guidon. Il ne convient pas à l’eau salée, il ne peut donc pas être utilisé dans la mer. Il est en vente au prix de 159,99 euros (son prix d’origine est de 175 euros). Flamant rose, pégase ou perroquet géant. Animaux géants en vinyle résistant pour bronzer à 14,99 euros. Bateau gonflable. Bateau pneumatique de taille familiale avec 3 chambres à air. Il est fait de plastique résistant à l’eau salée, à l’huile, à l’ozone et aux basses températures. Il coûte 49,99 euros. Tapis gonflables amusants. Six modèles marquants et originaux à réussir à la plage ou à la piscine cet été : avocat, cactus, ananas, pop-corn, fraise et glace. Ils sont au prix de 8,99 euros l’unité.

Hamac aquatique. Pour bronzer en profitant d’un bain rafraîchissant. Il coûte 9,99 euros. Méduse gonflable. Un fun flotteur rempli de confettis brillants idéal pour bronzer à 12,99 euros. Piscine gonflable pour enfants. Parc aquatique miniature amusant pour les plus petits. Il dispose d’un toboggan et de différentes activités et est en vente au prix de 49,99 euros (auparavant il coûtait 59,99 euros). Canapé gonflable. L’accessoire parfait pour bronzer sur l’herbe ou le sable de la manière la plus confortable possible. Il est très facile à installer et pratique à transporter et ne coûte que 14,99 euros.

Si vous souhaitez voir le catalogue complet, dans ce lien, vous pouvez accéder à tous les tapis et structures gonflables Lidl.

