Tapis rouge des Pride Of Britain Awards 2021 : tous les meilleurs looks

Les stars étaient en force pour les Pride Of Britain Awards 2021 (Photo: WireImage/.)

Les prix Pride of Britain sont revenus pour 2021 et les stars étaient avec style sur le tapis rouge.

Les célébrités étaient présentes pour les prix de cette année célébrant la bravoure et le courage, qui ont eu lieu à l’hôtel Grosvenor House de Londres.

Parmi eux se trouvait la star hollywoodienne Sharon Stone, qui présentait un prix ce soir-là.

Une foule de stars de la télévision et de la musique figuraient également parmi les invités présents pour honorer les personnes les plus courageuses du pays.

Voici qui a secoué le tapis rouge :

Les Andrés

Peter Andre et Emily MacDonagh ont posé sur le tapis rouge avec ses deux enfants aînés, Junior, 16 ans, et Princess, 14 ans.

Peter a déclaré au Mirror: « C’est le tout premier tapis rouge de ma fille, et Junior en a déjà fait un auparavant, mais jamais comme ça. »

La famille Andre stupéfaite sur le tapis rouge (Photo : Mike Marsland/WireImage)

Molly Mae La Haye

Molly-Mae abasourdie dans une robe PrettyLittleThing personnalisée qu’elle a révélée sur les réseaux sociaux qu’elle avait aidé à se concevoir.

L’ancienne star de Love Island a récemment été nommée directrice créative de la marque et a profité de l’occasion pour dévoiler son propre design sur le tapis rouge.

Molly-Mae Hague avait aidé à concevoir sa propre robe (Photo : Mike Marsland/WireImage)

Holly Willoughby

Holly Willoughby était jolie en rose pour son tour sur le tapis rouge de Pride Of Britain.

Elle a opté pour une robe à épaules dénudées avec une petite traîne pour l’occasion, en gardant sa coiffure simple.

Holly était une photo en rose (Photo : Gareth Cattermole/.)

Maura Higgins

Maura a canalisé le glamour hollywoodien de la vieille école pour son apparition sur le tapis rouge alors qu’elle était époustouflante dans une robe à perles argentées.

Le look élégant a été associé à un style différent de celui auquel Maura est habituée, ainsi qu’à des bijoux sur son cou et ses mains.

Elle a osé mettre à nu de la chair avec un décolleté plongeant et une fente à hauteur de cuisse, et a amplifié le glamour avec une lèvre rouge vif.

Le look à couper le souffle de Maura était Hollywood à son meilleur (Photo: Mike Marsland/WireImage)

Chloé Burrows et Toby Aromolaran

Le couple de Love Island était tout sourire alors qu’ils posaient ensemble sur le tapis rouge.

Toby avait l’air suave dans son smoking tandis que Chloé optait pour une robe bustier bleue et verte avec une fente sur les cuisses.

Toby et Chloe de Love Island ont tout fait pour les Pride of Britain Awards (Photo: David Fisher/REX/Shutterstock)

Laura Whitmore et Jordan Banjo

Jordan Banjo a été vu poster derrière Laura Whitmore sur le tapis rouge alors qu’elle se faisait prendre en photo.

Laura a opté pour un costume en velours vert plutôt qu’une robe pour l’occasion, avec un grand nœud noir au niveau du cou.

Laura et Jordan ont fait le clown sur le tapis rouge (Photo : Gareth Cattermole/.)

Emily Atack

Le vert était également la couleur de la nuit pour Emily Atack, qui a été stupéfaite dans un élégant deux-pièces.

Emily a laissé le numéro vert émeraude parler, renonçant aux accessoires et exhibant un éclair de peau avec une cuisse fendue à la place.

Emily Atack abasourdie en vert (Photo: David Fisher/REX/Shutterstock)

Rod Stewart et Penny Lancaster

Penny a pris une nuit de congé en tant qu’officier de police pour accompagner Rod sur le tapis rouge.

Elle était magnifique dans une combinaison blanche qui était bien loin de son uniforme de police tandis que Rod optait pour un blazer à pois noir et blanc pour compléter le look de Penny.

Rod Stewart et Penny Lancaster ont apporté le style rockstar sur le tapis rouge (Photo: PA)

Susanna Reid

Jamais du genre à se tromper de mode, Susanna avait l’air chic dans une robe rouge classique.

Elle a gardé sa coiffure simple et a assorti le look à son rouge à lèvres rouge et à un coquelicot sur son revers.

Susanna ne se trompe jamais sur le tapis rouge (Photo: PA)

Sharon Stone et Hannah Waddington

La star hollywoodienne était présente pour remettre un prix et semblait de bonne humeur à son arrivée.

Elle et Hannah se sont assorties en noir alors qu’elles partageaient un rire ensemble avant le coup d’envoi des récompenses.

Sharon Stone et Hannah Waddington ont gardé le classique en noir (Photo : David Fisher/REX/Shutterstock)

Catherine Ryan

C’était peut-être en octobre, mais Katherine a néanmoins apporté le soleil dans une robe jaune éclatante.

La coupe époustouflante de la robe était complétée par un sac carré avec une poignée en perles, ainsi que des talons à lanières argentées.

Katherine était un rayon de soleil en jaune (Photo: PA)

Katie McGlynn

Fraîchement sortie de son passage sur Strictly Come Dancing, Katie a abandonné les étincelles pour un LBD élégant pour les Pride Of Britain Awards.

Elle a ajouté un peu d’audace au look avec un grand nœud pour les cheveux et de simples boucles d’oreilles.

Katie McGlynn était un monde loin des étincelles de Strictly dans ce look sobre (Photo: David Fisher/REX/Shutterstock)

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Dancing On Ice 2022 : Hamish Gaman éliminé parce que « les producteurs voulaient rafraîchir la programmation »



PLUS : Adele Roberts révèle un sac de stomie au milieu d’un traitement contre le cancer de l’intestin : « Ce petit sac de stomie m’a sauvé la vie »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();