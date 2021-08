Tapper DÉTRUIT Sec. Blinken sur le retrait afghan “mal planifié” de Biden 10z viral

Le président de l’Afghanistan aurait fui le pays, le drapeau des États-Unis a été déposé à l’ambassade et caché avec l’ambassadeur, et des foules de personnes ont été vu en vidéo essayant désespérément de monter à l’arrière d’avions cargos militaires américains avant le décollage avec des informations selon lesquelles l’aéroport était sous le feu des talibans. C’est dans cet État que le président Biden a quitté l’Afghanistan et Jake Tapper de CNN était là pour le demander des comptes lors de l’état de l’Union de dimanche, écrasant le secrétaire d’État Antony Blinken dans le processus.

Tapper est sorti des portes en feu, appelant Biden et Blinken pour s’être retirés d’Afghanistan si « à la hâte et de manière inepte » et a exigé de savoir comment ils se sont « trompés » :

Secrétaire Blinken, comme vous le savez, les talibans se sont rapprochés de Kaboul. Nous évacuons l’ambassade, brûlons des documents, Biden a augmenté les troupes déployées dans le pays deux fois en trois jours juste pour secourir ceux qui s’y trouvaient. Il ne s’agit pas seulement de l’idée générale de quitter l’Afghanistan. Il s’agit de partir à la hâte et de manière inepte. Secrétaire Blinken, comment le président Biden s’est-il si trompé ?

Blinken a tenté de blâmer l’ancien président Trump pour le leadership désastreux de Biden, suggérant qu’ils étaient dans une impasse en raison de la date limite initiale du 1er mai. Mais Tapper l’a appelé à juste titre pour être trompeur. “Vous avez dépassé ce délai. Nous avons eu des troupes là-bas après le 1er mai. Mais encore une fois, le problème ici n’est pas seulement le retrait des forces américaines. C’est ainsi qu’ils ont été retirés. La rapidité, la précipitation,” il a dit.

Puis, dans une démonstration étonnante de mépris apparent pour Biden, Tapper a cité un ancien ambassadeur en Afghanistan sous le président Obama qui remet en question la capacité de Biden à diriger l’Amérique :

L’ancien ambassadeur du président Obama en Afghanistan, Ryan Crocker, a qualifié la façon dont cela a été fait, citons, de « passer le pouvoir aux talibans » et, citons, « nous les avons mis à sécher » au sujet du peuple afghan. Crocker a poursuivi, citant: «Je me retrouve avec de graves questions dans mon esprit sur la capacité de Biden à diriger notre nation en tant que commandant en chef. D’avoir lu cela si mal ou pire encore d’avoir compris ce qui risquait de se passer et de s’en moquer », sans guillemets.

“Le président Biden ne porte-t-il pas la responsabilité de cette sortie désastreuse d’Afghanistan, a-t-il demandé à Blinken.

Après avoir tiré sur l’armée afghane lâche qui avait besoin de la puissance aérienne et des renseignements américains pour « se raidir la colonne vertébrale », Tapper a souligné à quel point il était ridicule qu’après que Biden ait retiré 2 500 soldats, il ait dû en envoyer 5 000 pour s’assurer que les Américains et les alliés afghans étaient capable de s’échapper. “Pourquoi ne pas avoir les troupes là-bas et laisser cela se produire avant de les retirer, s’interroge-t-il sur l’évidence. “Cela ne montre-t-il pas à première vue que la sortie était mal planifiée?”

“Et, encore une fois, écoutez, vous m’avez dit il y a quelques mois dans ce programme que vous pensiez qu’il était tout à fait probable que les talibans s’emparaient du pays. Mais le président Biden n’a cité que le mois dernier, “la probabilité que les talibans envahissent tout et possèdent tout le pays est hautement improbable”. Il s’est trompé,” Tapper snipe.

Blinken se tortillait et se brisait sous la pression. Il n’arrêtait pas de suggérer que garder des troupes dans le pays pour aider à évacuer les Américains au préalable revenait à vouloir une guerre éternelle. Tapper ne l’avait pas et a réprimandé son invité pour avoir fait cette affirmation :

Vous n’arrêtez pas de changer de sujet pour savoir si nous devrions ou non être là pour toujours. Et je ne parle pas de ça. Je parle de savoir si cette sortie a été effectuée correctement ou non. Sortir tous les militaires avant que ces Américains et ces traducteurs afghans puissent sortir. C’est ce dont je parle. Et puis vous devez renvoyer les gens. Cela montre – c’est la définition de « Oh, nous n’aurions pas dû retirer ces troupes parce que maintenant nous devons en renvoyer deux fois plus. »

À un moment donné, Tapper a commencé à crier à Blinken que l’Amérique laissait ses alliés dans le pays mourir en agissant trop tard pour les faire sortir. “Pourquoi maintenant? Pourquoi tu fais ça juste maintenant ? Dans cette émission, nous parlons depuis des mois de la nécessité d’évacuer ces milliers de traducteurs afghans et d’autres qui ont aidé les militaires américains pendant la guerre., s’indigne-t-il.

La paire a eu un long va-et-vient qui a vu Tapper presser Blinken si l’administration Biden essayait de faire des concessions aux talibans et s’il promettait de faire sortir tous les Américains en toute sécurité (Cliquez sur « développer »):

TAPPER : Permettez-moi de vous demander si l’administration Biden, en ce moment, offre quelque chose aux talibans en échange d’une promesse de passage sûr pour les Américains et d’autres hors d’Afghanistan ? BLINKEN : Non. Nous n’avons rien demandé aux talibans. Nous avons dit aux talibans que s’ils interfèrent avec notre personnel, avec nos opérations, alors que nous procédons à ce retrait, il y aura une réponse rapide et décisive. C’est ce que nous leur avons dit. TAPPER : À votre avis, combien d’Américains restent-ils à Kaboul et combien de temps faudra-t-il pour les faire sortir ? Pouvez-vous promettre que tous les Américains sortiront sains et saufs ?

Le secrétaire d’État a refusé de faire cette promesse.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur “développer” pour lire :