Taproot Dentsu a lancé une nouvelle campagne numérique pour Oppo F-series

Le film met en évidence la vitesse de charge rapide qui incite les utilisateurs à mener une vie rapide.

L’agence de création de dentsu India Taproot Dentsu a lancé une nouvelle campagne numérique pour le smartphone Oppo F-series. La campagne, intitulée « Quoi de neuf avec Varun ? », présente les F19, le 4e modèle d’Oppo dans la série F19. Le téléphone est disponible dans une couleur d’édition spéciale (or), pour marquer la saison des fêtes à venir. La caractéristique principale du téléphone est la charge flash de 33 W avec une batterie de 5000 mAh qui rend le téléphone plus rapide et dure plus longtemps que tout autre concurrent.

« Lorsque vous créez une œuvre pour le support numérique, vous pouvez faire bien plus qu’une simple vidéo. Lorsque nous avons demandé à Varun Dhawan de changer son pseudo Instagram en Vroom Dhawan, il a tout de suite accepté. Et puis beaucoup de folie s’est déchaînée avec la vidéo teaser et la vidéo de révélation principale où il a endossé tant de rôles avec le plus grand sérieux », a déclaré Titus Upputuru, directeur créatif de Taproot Dentsu Gurgaon.

Le film met en évidence la vitesse de charge rapide qui incite les utilisateurs à mener une vie rapide. Il met en vedette l’acteur de Bollywood Varun Dhawan, qui est également l’ambassadeur de la marque pour F19. Pour taquiner le spectateur concernant le lancement à venir, Varun Dhawan a changé son nom sur ses poignées de médias sociaux en “Vroom Dhawan”.

De plus, la vidéo numérique principale résout ce suspense et révèle ce qui a inspiré Varun Dhawan à devenir le “Vroom” rapide. Le film s’ouvre avec le chargeur allumé, puis Varun Dhawan nous fait découvrir les possibilités que l’on peut avoir envisagées pour deviner ce qui se passe avec lui. Nous voyons Varun Dhawan dans plusieurs rôles, essayant de deviner à quoi il pourrait être le «plus rapide». Enfin, il révèle la charge Flash 33w comme son «Vroom» et l’édition spéciale de la couleur or des Oppo F19.

Lire aussi : 76% des parents indiens préfèrent Youtube pour la consommation de contenus d’animation pour enfants : sondage Akatsuki

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.