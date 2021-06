Taproot Dentsu remporte le mandat créatif de la prochaine campagne de Lenovo

in

La campagne se concentrera sur les offres intelligentes et innovantes de Lenovo

Taproot Dentsu, l’agence créative de la maison dentsu India, a reçu le mandat créatif de la prochaine campagne du géant de la technologie, Lenovo. L’agence a remporté le mandat à la suite d’un argumentaire multi-agences et gérera désormais le compte depuis son bureau de Mumbai.

La campagne se concentrera sur les offres intelligentes et innovantes de Lenovo. Il vise à faire avancer l’histoire de Lenovo sur le marché indien. Taproot a rapidement compris nos besoins commerciaux et les a traduits en possibilités intéressantes, a déclaré Amit Doshi, directeur marketing – Inde et Asie du Sud, a déclaré Lenovo. “Ils ont une feuille de route exceptionnelle dans la production de travaux perturbateurs et nous sommes impatients de travailler avec l’unité”, a-t-il ajouté.

Selon Ayesha Ghosh, responsable de Taproot Dentsu, dans une catégorie en constante évolution, Lenovo a continué de garder une longueur d’avance et nous sommes ravis de faire partie de ce voyage. « Nous avons apprécié de donner vie au brief et nous sommes heureux que l’équipe Lenovo ait senti que nous avions mis le doigt sur la tête avec le travail que nous développons actuellement », a-t-elle déclaré.

Outre les agences de marque dentsu, la présence de dentsu international en Inde comprend les marques du réseau mondial Carat, iProspect, Isobar, Posterscope, Vizeum, MKTG, Amnet et mcgarrybowen. Le réseau comprend également les marques acquises localement Milestone Brandcom, WATConsult, Fountainhead MKTG, Perfect Relations Group, mcgarrybowen India, Fractal Ink Design Studio Linked by Isobar, SVG Columbus et Merkle Sokrati.

Taproot est une agence de communication qui crée des idées efficaces et distinctives fondées sur un solide cas d’enquête inhabituelle. Taproot pense que l’on ne peut arriver à des réponses intéressantes que si l’on a une enquête intéressante. Enracinée dans la réalité, Taproot raconte des histoires pérennes, qui placent le produit au premier plan. Ces histoires prennent de multiples formes, font appel à tous les sens et créent des marques enrichies.

Lire aussi : Leo Burnett India va gérer le mandat stratégique et créatif de GOQii

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.