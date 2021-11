Taproot, la mise à jour Bitcoin la plus attendue, a été activée, et donc le prix a réagi

Après près de trois ans d’attente, la mise à jour Bitcoin Taproot est enfin en ligne, mais le prix ne réagit pas à cette nouvelle avec une quelconque positivité.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 64 265,07 $, accumulant une légère perte de 0,72% au cours des dernières 24 heures.

Pourrions-nous assister à un rallye majeur des prix bientôt ? Découvrez-le ci-dessous.

Un peu sur la racine pivotante

Proposée en 2018, il s’agit d’une mise à jour qui a parcouru un long chemin avant d’être lancée, et vise à introduire plusieurs améliorations intéressantes au réseau, qui en conclusion cherchent à fournir de meilleurs outils pour que les transactions soient plus privées, efficaces et économiques, tout en créer un cadre légèrement plus flexible pour le développement de contrats intelligents.

Pour en savoir plus sur l’objet de cette mise à jour, consultez l’article suivant.

La mise à jour a été activée au petit matin de ce dimanche 14 novembre, exactement dans le bloc 709 632, miné par F2pool.

Voyons maintenant comment le prix a réagi à cet événement, et ce que nous pourrions en attendre dans les prochains jours.

Analyse technique du prix du Bitcoin, après avoir été activé Taproot

Sur le graphique journalier, nous voyons le prix assez endormi, en légère hausse, mais toujours sans aucune détermination haussière.

Cependant, il convient de noter que le prix s’est garé sur un support pertinent, proche de 63 710 $, après avoir effectué un revers qui a une force bien inférieure à la précédente dynamique haussière.

La tendance à court terme est toujours haussière, de sorte qu’un nouvel élan est probablement sur le point de démarrer à partir du niveau actuel du prix.

Pour penser que les ours vont faire baisser le prix, il faut franchir le support à 63 710 $. Jusqu’à ce que cela se produise, les acheteurs garderont le contrôle.

Analyse et prévision du prix du Bitcoin, après activation de la mise à jour Taproot.‌ ‌Source : ‌ ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

Prévisions pour la semaine prochaine

Dans le graphique hebdomadaire en bougies, nous voyons à quel point le prix du Bitcoin a été assez endormi, malgré le positivisme que la mise à jour de Taproot pourrait injecter.

Cependant, il y a toujours une force haussière totalement dominante, ce qui pourrait bien nous surprendre dans les prochaines heures.

Le prix tente toujours de s’échapper efficacement en territoire inconnu, et lorsque cela se produit, la volatilité à la hausse pourrait augmenter rapidement.

Pour l’instant, il est encore plus probable que nous observions de nouveaux sommets historiques au cours de la semaine à venir.

Pour penser qu’une correction plus large va se produire, il faut perdre le support à 60 200 $. Même dans ce cas, il est peu probable que les acheteurs laissent le déclin durer trop longtemps.

Graphique‌ ‌Quotidien‌ Hebdomadaire BTC ‌vs‌ ‌USDT.‌ ‌Source : ‌ ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

