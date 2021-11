Taproot, la mise à niveau attendue depuis longtemps de Bitcoin, s’active ce week-end

Taproot, la mise à niveau de Bitcoin tant attendue, s’activera ce week-end au bloc 709 632, ouvrant la porte aux développeurs pour intégrer de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront la confidentialité, l’évolutivité et la sécurité sur le réseau.

La mise à niveau a été verrouillée en juin, lorsque plus de 90 % des mineurs ont choisi de « signaler » leur soutien. Une période d’attente programmée entre le verrouillage et l’activation a depuis donné aux opérateurs de nœuds et aux mineurs le temps de passer complètement à la dernière version de Bitcoin Core, 21.1, qui contient le code fusionné pour Taproot. Ce n’est qu’une fois qu’ils le feront qu’ils pourront faire appliquer les nouvelles règles permettant d’utiliser le nouveau type de transaction.

Qu’est-ce que la racine pivotante ?

Taproot est un creuset de diverses innovations techniques tout au long de l’histoire de Bitcoin en une seule mise à niveau. À la racine se trouvent les « signatures Schnorr ». Bitcoin utilise un schéma cryptographique ECDSA pour ses «signatures numériques» où un utilisateur signe une transaction avec sa clé privée afin d’approuver son envoi ailleurs.

Taproot passe à un autre schéma appelé Schnorr. Chaque transaction utilisant Taproot utilisera désormais ce nouveau schéma de signature numérique, ajoutant de nouvelles fonctionnalités conçues pour renforcer la confidentialité, la sécurité et l’échelle des transactions Bitcoin.

En plus d’être plus petites et plus rapides que l’ECDSA, les signatures Schnorr ont l’avantage supplémentaire d’être « linéaires », une combinaison qui renforcera la confidentialité des transactions de Bitcoin et permettra des « contrats intelligents » plus légers et complexes (un contrat codé avec des règles auto-exécutables ).

Taproot aura de nombreuses répercussions positives pour divers projets à travers l’écosystème. Par exemple, les transactions multi-signatures, qui nécessitent plus d’un signataire d’un groupe de signataires pour signer une transaction, seront moins chères et utiliseront moins de données.

Intimité

Taproot fait partie d’un effort plus large des développeurs du monde entier dans le but d’améliorer la confidentialité de Bitcoin, car l’historique de ses transactions est très public. Un utilisateur curieux peut rechercher n’importe quelle transaction jamais envoyée sur Bitcoin à l’aide d’un explorateur de blocs public tel que Mempool.space.

C’est toujours le cas avec Taproot, mais les détails de certaines transactions plus complexes (souvent appelées « contrats intelligents ») pourront être masqués. Par exemple, alors qu’à l’heure actuelle, les transactions Lightning Network se démarquent sur la blockchain, Taproot leur permettra de ressembler à n’importe quelle autre transaction, améliorant encore la confidentialité des transactions.

Évolutivité

Un autre problème que Taproot devrait résoudre est l’espace de transaction limité de Bitcoin, ce qui fait de l’évolutivité un énorme problème pour la monnaie numérique. Les développeurs ne peuvent pas simplement augmenter cette limite sans empiéter sur la décentralisation de Bitcoin, ils recherchent donc toujours des moyens d’utiliser plus efficacement l’espace de blocs actuellement disponible.

Étant donné que les signatures Schnorr peuvent être utilisées pour combiner plusieurs signatures en une seule, elles peuvent aider à réduire la quantité de données stockées dans la blockchain. Cette réduction de la taille des données pourrait augmenter l’évolutivité de MuSig2, par exemple, un schéma de multisignature développé par les chercheurs de Blockstream, qui nécessite un certain nombre de signatures pour une transaction.

À quoi s’attendre de Bitcoin une fois que Taproot est activé

Jusqu’à présent, seulement un peu plus de la moitié des nœuds Bitcoin connus signalent la prise en charge de la mise à niveau. Les autres utilisent d’anciens logiciels, ce qui signifie qu’ils ne seront pas en mesure d’appliquer les nouvelles règles de Taproot lorsqu’il s’activera – du moins, pas avant la mise à niveau vers Bitcoin Core 21.1. Mais, même ainsi, le réseau fonctionnera toujours très bien.

Tous les mineurs qui n’ont pas mis à niveau vers le nouveau logiciel ne pourront pas exploiter avec succès sur le réseau et ils manqueront de gagner de nouvelles récompenses de bloc. Mais les développeurs ont fait beaucoup pour s’assurer que les mineurs ont eu l’opportunité adéquate de se mettre à niveau. En effet, plus de 90 % des mineurs ont déjà indiqué qu’ils prévoyaient de passer au nouveau logiciel, c’est pourquoi Taproot a pu se « verrouiller » en juin et pourquoi il y a eu un délai de 5 mois avant que l’activation ne démarre.

L’activation ne signifie pas que tout le travail est fait, cependant. Les utilisateurs ne pourront pas envoyer ou recevoir le nouveau type de transaction tant que leur portefeuille Bitcoin particulier ne le prendra pas en charge – et la plupart des portefeuilles ne le prennent pas encore en charge. Les développeurs de portefeuilles devront écrire un nouveau code pour leurs portefeuilles afin de rendre de telles transactions possibles.

Si l’histoire est un guide, cela peut prendre des mois ou des années pour que les portefeuilles montent dans le train. Il a fallu environ deux ans pour que la dernière mise à niveau comparable de Bitcoin, SegWit, atteigne 50 % d’adoption, par exemple.

Sans oublier que bon nombre des cas d’utilisation les plus compliqués (comme la réalisation de transactions Lightning Network privées qui ne semblent pas différentes des transactions normales) doivent toujours être implémentés séparément.

L’essentiel à garder à l’esprit est que Taproot permettra de nouveaux développements et de nouvelles solutions. Il offre aux développeurs une boîte à outils étendue avec laquelle travailler tout en continuant à imaginer, à itérer et à construire. Certains de ces projets sont déjà en cours. Beaucoup restent encore à imaginer.

