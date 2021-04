Tara Reid plaisante sur le fait de trébucher sur le tapis rouge ⋆ .

WENN / Sheri Determan

L’actrice de « Ouija House » se rétablit rapidement après avoir fait une chute à l’événement ScotWeek, qui marque sa première apparition sur le tapis rouge depuis le verrouillage du COVID-19.

Tara Reid a apparemment pris la phrase «quand la vie vous renverse, vous vous relevez» au cœur. Le Vicky Lathum de « Tarte américaine»S’est rapidement rétabli après avoir fait une chute embarrassante en foulant le tapis rouge de l’événement ScotWeek au Fairmont Miramar Hotel & Bungalows à Santa Monica.

L’actrice de 45 ans est arrivée à l’événement du 29 mars avec d’imposants talons de six pouces, un pantalon bleu clair et un chemisier assorti avec un motif imprimé guépard. Elle a salué les caméras rassemblées et était initialement prête à prendre le poste avec son chien dans un bras. Malheureusement, sa cheville gauche s’est pliée et elle est tombée. Des images capturant le moment gênant ont été partagées par Daily Mail.

Malgré la situation embarrassante lors de l’événement caritatif qui a également célébré la culture et l’histoire écossaises, « Le grand Lebowski»L’actrice s’est rapidement remise sur pied et a plaisanté à la caméra clignotante:« Cela n’a pas fonctionné. » Elle a commencé à prendre des poses avec ses deux chiens sur ses bras.

Dans une autre plaisanterie à propos de son accident sur le tapis rouge, Tara a déclaré: «Tout d’abord, c’est la première fois que je porte des talons en un an depuis que nous sommes en lock-out.» Elle a poursuivi en expliquant: «Je porte mes pantalons de survêtement tous les jours et mon UGG. Alors j’ai de la fantaisie aujourd’hui.

«Mais j’avais deux chiens qui essayaient de partir en même temps et cela n’a pas fonctionné, mais nous l’avons fait marcher quand même,» le «Si j’avais su que j’étais un génie»Continua la star. «J’avais des talons et j’avais mes deux chiots et c’était beaucoup à gérer.»

Tara a raconté plus tard qu’elle avait récemment rencontré un chaman pour obtenir une guérison spirituelle. «Nous sommes entrés dans tout cela comme des chamanes, marchant dans le vortex et voyant les choses les plus incroyables de tous les temps, et j’étais avec ces médiums et ces guérisseurs,» «Les jeux des gueules de bois»Étoile s’est ouverte.

«Je me sentais juste bien et je crois vraiment en la pleine lune et en mes cristaux et tout ça. J’aime ça. J’ai donc l’impression que ce fut une grande année d’apprentissage à tous les niveaux spirituels », a-t-elle jailli. «J’ai commencé à me montrer comment ces pierres s’entendent les unes avec les autres et comment elles peuvent avoir un impact sur votre énergie et j’en suis tombée amoureuse. Je suis devenu un vrai hippie là-bas. C’était super. »

