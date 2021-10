Tara Reid réplique à Body Shamers l’accusant d’être « si mince »

Tara Reid appelle les gens à lui faire honte après que des commentateurs aient critiqué la dernière photo de bikini de l’actrice. La star d’American Pie, 45 ans, a partagé mardi une série de photos de maillots de bain en noir et blanc prises par son amie, l’actrice d’Orange Is the New Black Taryn Manning. « Rien de mieux que votre ami qui prend des photos sexy et artistiques de vous à Palm Springs aka [Taryn Manning] », a-t-elle légendé la publication Instagram.

Les commentaires ont rapidement commencé à s’accumuler de la part de personnes préoccupées par la santé de Reid. « Si mince », a écrit une personne. « J’éspère que tu vas bien. » Un autre a écrit : « Votre corps émacié n’a pas l’air bien. Prenez soin de vous », tandis qu’un troisième a commenté : « Ils ne sont pas chauds du tout. Vous êtes malade, s’il vous plaît, demandez de l’aide. Voyant les commentaires négatifs, Reid a décidé de riposter. « Arrêtez de haïr, commencez à aimer. Personne n’a besoin de faire honte au corps. Ce n’est pas bien, ce n’est pas cool et ça fait mal aux gens », a-t-elle écrit en réponse. « S’il vous plaît, ne faites pas partie de ces personnes, cela a un effet (sic). »

Manning est également intervenu pour défendre l’actrice de Josie et les Pussycats en écrivant : « Je t’aime mon super héros. Si seulement ils connaissaient ton cœur et ton âme, ils se sentiraient terriblement mal en essayant délibérément de te blesser. Fier de toi. Je ferais n’importe quoi pour vos abdos de planche à laver BTW. La bonne nouvelle, c’est que les ennemis signifient seulement que vous avez toujours cette chose ! »

L’ancienne co-star de Sharknado, Cassie Scerbo, a également défendu Redi : « Je t’aime, T ! Laisse toute haine entrer par une oreille et sortir par l’autre. Tu te connais le mieux et tu es belle. Tu as un cœur en or », a-t-elle écrit. « En fait, je ne peux pas croire à quel point vous pouvez jeter personnellement », a poursuivi Scerbo avec un emoji riant qui pleurait. « Que diriez-vous de toutes ces pizzas de service en chambre au fil des ans !!! »

Reid a discuté des spéculations sur sa silhouette au fil des ans, déclarant à DailyMailTV en 2018 au milieu de commentaires l’accusant de souffrir d’un trouble de l’alimentation, « Les gens m’appellent douloureusement mince depuis des années. Je peux prendre l’un des costumes d’Halloween que je portais l’année dernière et mettez-le cette année. C’est le même poids. Je ne fluctue pas – c’est juste qui je suis. Je mange. Je mange tout le temps. Mais c’est juste mon poids naturel et les gens doivent me laisser tranquille. «