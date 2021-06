Taraji P. Henson d’Empire partage les dernières informations sur le spin-off tant attendu de Cookie Lyon

Le drame musical Empire a fait sensation lors de ses débuts sur Fox en janvier 2015, et une grande partie de l’attrait pour de nombreuses personnes était Taraji P. Henson et son travail en tant que mère / magnat sans conneries, Cookie. Il avait toujours été logique, avec la popularité du personnage, de faire quelque chose de plus avec elle, et bien que les plans d’un spin-off précédent axé sur une version plus jeune du personnage aient finalement été abandonnés, lorsque Empire touchait à sa fin, il a été décidé que Henson pourrait simplement emmener Cookie ailleurs pour diriger son propre spectacle.

Alors qu’elle discutait avec Entertainment Tonight alors qu’elle se préparait à accueillir les BET Awards ce week-end, on a demandé à Taraji P. Henson si le travail sur les retombées avançait toujours à plein régime, et elle a répondu :