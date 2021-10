Taraji P. Henson dit à ‘GMA’ qu’elle commence sa carrière musicale avec ‘Feel Good Music’ | REGARDEZ

Taraji P. Henson

*Depuis plus de 20 ans Taraji P. Henson nous a divertis grâce à son jeu d’acteur primé dans une collection de rôles emblématiques, mais maintenant elle a pour objectif de s’attaquer à un autre aspect de l’industrie du divertissement. Lors d’une récente interview, Henson a partagé la nouvelle surprenante qu’elle commençait officiellement sa carrière musicale grâce à un prochain EP.

En apparaissant sur @Bonjour Amérique, Taraji P. Henson a choqué Robin Roberts et le reste de l’équipe lorsqu’elle a révélé qu’elle préparait quelque chose de spécial concernant la musique et que ses fans devraient se préparer à voir une couche totalement différente de son talent. « En fait, j’ai un EP sur lequel je travaille. Surprise ! », a-t-elle dit. Cependant, elle a expliqué plus en détail ce qui a déclenché sa décision d’essayer la musique.

Taraji a expliqué, déclarant : « Je travaille juste sur de la très bonne musique qui fait du bien. Je n’essaie pas de me vanter ici, mais il était temps pour un pivot parce que j’ai joué tellement de rôles emblématiques, vous voyez ce que je veux dire ? C’est comme, je ne peux pas juste, vous savez… jouer le rôle doit être quelque chose qui m’excite et me défie. Comme, Miss Hannigan dans ‘Annie’, me défie. C’est du théâtre musical, qui me ramène à mes racines. Il s’agit donc de continuer à me mettre au défi. Je n’arrêtais pas de dire que la musique, je l’ai peut-être manquée parce que je suis devenue mère si tôt à l’université, mais Dieu a d’autres plans pour moi parce que la musique me tombe vraiment dessus.

