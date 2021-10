Taraji P. Henson révèle un nouveau projet en dehors du jeu d’acteur

Taraji P. Henson travaille sur son premier projet musical. L’ancienne star d’Empire a montré ses talents de chanteuse dans plusieurs projets, dont Hustle & Flow, I Can Do Bad All By Myself de Tyler Perry et la version live d’Annie. Maintenant, Henson est prêt à sortir un véritable album.

« J’ai en fait un EP sur lequel je travaille. Surprise! » a-t-elle déclaré lors d’une récente apparition sur Good Morning America. « Je travaille juste sur de la très bonne musique qui me fait du bien », a-t-elle ajouté. « Je n’essaie pas de me vanter ici, mais il était temps pour un pivot parce que j’ai joué tellement de rôles emblématiques, vous voyez ce que je veux dire? C’est comme, je ne peux pas juste, vous savez… le jouer doit être quelque chose qui m’excite et me met au défi. »

Henson dit que la musique a toujours été une passion pour elle. Elle s’est spécialisée en théâtre alors qu’elle fréquentait l’Université Howard à Washington, DC. Avoir son fils Marcell pendant ses études lui a rendu difficile la poursuite de la musique à temps plein, mais sa carrière dans le divertissement lui a donné une seconde chance. Elle dit que jouer dans Annie lui a donné l’impulsion dont elle avait besoin pour enfin entrer dans le studio d’enregistrement.

« Comme, Miss Hannigan dans ‘Annie’ me défie », a-t-elle poursuivi. « C’est du théâtre musical, qui me ramène à mes racines. Il s’agit donc de continuer à me mettre au défi… Je n’arrêtais pas de dire cette musique, je l’ai peut-être manquée parce que je suis devenue mère si tôt à l’université, mais Dieu a d’autres projets pour moi parce que la musique tombe vraiment sur mes genoux. »

Pour son rôle dans le drame musical Hustle & Flow en 2005, Henson a reçu un Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’un casting dans une nomination au cinéma. Elle a également interprété la chanson « It’s Hard Out Here For a Pimp » en direct aux côtés du groupe de rap Three Six Mafia lors de la cérémonie des Oscars 2006. La chanson a été présentée dans le film et sur la bande originale