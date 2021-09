Tarana Burke sur ‘Unbound’ et la création du mouvement Me Too

Photo de Randy Shropshire/. pour ESSENCE

Larry s’exprime également sur le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre

Larry intervient sur le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre et plus encore pour ouvrir le spectacle (01h00). Plus tard, il est rejoint par la créatrice du mouvement Me Too Tarana Burke pour discuter de son nouveau livre Unbound: My Story of Liberation and the Birth of the Me Too Movement, ainsi que de la différence entre l’estime de soi et l’estime de soi, et plus encore (20 :00).

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Tarana Burke

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Jonathan Kermah

