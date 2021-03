Tarancón bat Pedroñeras et obtient les trois points (0-2)

28/03/2021 à 21:31 CEST

Le Pedroñeras et le Tarancon Ils ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division avec un score de 0-2 et une victoire pour l’équipe Taranconero. Le Pedroñeras est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match disputé contre le Madridejos. Concernant l’équipe visiteuse, le Tarancon perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Toledo. Les locaux, en fin de match, restaient à la onzième place du classement, tandis que le Tarancon a été placé à la sixième place.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Tarancon, qui a créé sa lumineuse grâce à l’objectif de Armoa à 60 minutes. L’équipe taranconero s’est jointe à nouveau, ce qui a augmenté le score grâce à un but de Mazzocchi à 71 minutes, mettant fin au duel avec un score final de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Pedroñeras a donné accès à Lopez, José Ramon, Tête de Santi, Galindo Oui George pour David Martinez, Kameni, Borja, Sidibe et Israël, Pendant ce temps, il Tarancon a donné accès à Ivan Oui Vicen pour Armoa Oui Neila.

L’arbitre a averti Borja, Kante, David Martinez, Kike Espinosa, Borja Collado, Sauver gomez, Israël Oui Tête de Santi par le Pedroñeras déjà Cissé, Armoa Oui Santiago par l’équipe taranconero.

Le Pedroñeras occupait la onzième place du tableau de qualification avec 14 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, après le différend de cette réunion du dernier jour de la Première Phase de Troisième Division, tandis que le Tarancon il a été placé en sixième position avec 29 points, en position d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF.

Fiche techniquePedroñeras:Javi Lopez, Borja Collado, Borja (Santi Cabeza, min 79), Kante, Fuentes Ortega, Salva Gomez, Sidibe (Galindo, min 79), Kike Espinosa, David Martínez (Lopez, min 69), Kameni (Jose Ramon) , min 69) et Israël (Jorge, min 90)Tarancón:Miguel, Jorge, Álvaro, Santiago, Neila (Vicen, min 90), Cissé, Cheki, Summy, Haji, Mazzocchi et Armoa (Ivan, min 79)Stade:Municipale de Las PedroñerasButs:Armoa (0-1, min.60) et Mazzocchi (0-2, min.71)