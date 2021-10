Tarantino assure que son prochain film pourrait être « Kill Bill 3 »

Quentin Tarantino a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » de ce que serait son prochain film, bien qu’il ait évoqué l’hypothétique « Kill Bill 3 » comme « une possibilité » lors d’une conférence de presse au Festival du film de Rome.

«Je n’ai aucune idée de ce que sera mon 10e film. C’est une possibilité », a-t-il répondu, interrogé sur le troisième volet de la saga emblématique avec Uma Thurman.

Tarantino a affirmé « atteindre la fin » de sa carrière cinématographique, devant une salle pleine de journalistes et de fans du réalisateur qui ont afflué sur scène à la recherche d’un autographe convoité à l’issue de la conférence de presse.

« Avoir un enfant (au début de l’année dernière) a été presque calculé pour être à la fin de ma carrière, alors que toutes mes priorités ont changé », a déclaré le cinéaste, qui a prévenu à plusieurs reprises que cela mettrait la cerise sur sa carrière. avec un dixième et dernier film.

Depuis 1992 « Reservoir Dogs », Tarantino a créé des décors emblématiques et changé l’histoire de la fiction, comme dans « Inglourious Basterds » de 2009, qui se déroule dans l’Allemagne nazie.

« J’étais pris au piège et je ne savais pas comment m’en sortir, alors j’ai décidé de tuer Hitler, et cela m’a semblé être une assez bonne idée », a-t-il ri en pensant à ce résultat.

Et il a envoyé un message à ceux qui l’accusent de répéter des fins dans ses films : « Je peux le faire parce que c’est ma fin, c’est moi qui ai inventé cette merde. Tu ne peux pas le faire parce que tu me volerais. Je peux le faire à chaque putain de fois : c’est à moi », lâche-t-il entre des rires, les siens et ceux du public.

« À l’exception de » Il était une fois à Hollywood « , je ne pense pas avoir jamais créé un monde dont j’aimerais nécessairement faire partie », a-t-il déclaré, après avoir passé en revue quelques-uns des ses personnages.

Il « s’entendrait » avec Cliff Booth, joué par Brad Pitt dans ledit film, et se disputerait avec le personnage de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton. « J’aime Rick, mais je pense qu’il a une belle carrière et il ne s’en rend pas compte, il ne l’apprécie pas », a-t-il soutenu.

« C’est drôle, parce que même si j’aime mes personnages, je ne passerais pas nécessairement du temps avec eux », a-t-il déclaré.

Après avoir longuement réfléchi à la réponse, il déclara, un instant sérieux, que s’il pouvait effacer un film de l’histoire du cinéma, ce serait « La naissance d’une nation » de David Wark Griffith, de 1915, car « il n’a pas seulement à voir avec le racisme, mais a également fait resurgir le Ku Klux Klan au 20e siècle en Amérique. »

Sur son dernier projet, l’adaptation littéraire de « Il était une fois à Hollywood » (2021), Tarantino a raconté avoir « grandi en lisant des adaptations de films littéraires ».

« Je lisais des adaptations littéraires de films que je n’avais même pas vus. Il y a environ trois ans, j’ai relu certains de ceux que j’aimais le plus et j’ai pensé que c’était très cool et que je devrais faire de même avec certains des miens », a-t-il expliqué.

Il a écrit les deux premiers chapitres de « Reservoir Dogs », mais s’est arrêté et a pensé : « Qu’est-ce que je fais ? Cela devrait être de ‘Il était une fois à Hollywood’ ! C’était la dernière chose que j’ai faite, il semble que les gens l’aient aimé et cela fonctionnerait bien », a-t-il déclaré, et a profité de tout le matériel qu’il avait collecté et n’avait pas inclus sur la bande pour écrire le livre.