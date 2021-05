Tarazona accueille Laredo lors de la septième journée

15/05/2021 à 12:20 CEST

le Tarazona joue ce dimanche à 12h00 son septième match de la deuxième phase du deuxième B contre le Laredo dans le Municipale de Tarazona.

le Tarazona arrive avec enthousiasme pour le septième jour après avoir battu en tant que visiteur par 0-1 à Racing Santander joué dans le Terrains de sport El Sardinero, avec un objectif de Leo. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des six matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 20 buts en faveur et 31 contre.

Du côté des visiteurs, le Laredo a subi une défaite contre Ebro dans le dernier match (3-1), de sorte qu’une victoire contre le Tarazona cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. Avant ce match, le Laredo il avait gagné dans l’un des quatre matchs disputés dans la deuxième phase du deuxième B cette saison et a reçu 33 buts et marqué 21 buts.

En ce qui concerne les performances de la maison, le Tarazona ils ont perdu deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Laredo a été battu deux fois lors de ses deux matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade du Tarazona pour essayer de casser les statistiques.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points dans le classement de la deuxième phase du deuxième B (28 points), donc cette rencontre pourrait aider à égaliser. Les locaux sont à la sixième place du classement tandis que, de leur côté, les visiteurs occupent la septième place.