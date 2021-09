Tarazona profite de la seconde mi-temps pour battre Andratx (2-0)

in

09/05/2021 à 14:02 CEST

Les Tarazona a commencé avec une victoire à domicile 2-0 sur le Andratx lors de son premier match de deuxième division RFEF, qui s’est déroulé ce dimanche dans le Municipal de Tarazona. Après le résultat obtenu, l’équipe du Turia est première avec trois points et l’équipe de l’Andra dix-huitième et sans points à l’issue du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps, l’équipe Turiasonense a marqué un but, qui a libéré son tableau d’affichage grâce à un but de Ballardo à la 69e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Tarazona, qui a augmenté le score grâce au but de Dieste en 93, pendant le temps supplémentaire que l’arbitre a décidé d’ajouter, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 2-0.

Le deuxième jour le Tarazona jouera contre lui Ibiza I. Pitiusas à la maison et le Andratx jouera son match contre lui Teruel dans son fief.

Fiche techniqueTarazona :Azón, Mingotes, Chus Herrero, Cobo, Campins, Dani Santigosa, Andi, Alex Rey, Dieste, Jaime Sancho et Fernandez (Jay, min.77)Andratx :Sabater, Pep, Pau Pomar, lvaro, Sanchez, Jaume Calonge, Miguel Llabrés, Gerardo, Toni Jou, Vinicius et Marcos JiménezStade:Municipal de TarazonaButs:Ballardo (1-0, min. 69) et Dieste (2-0, min. 93)