TARBULL MUSICMATE 550 : un tour de cou Bluetooth avec de la musique préchargée

La marque d’électronique lifestyle Tarbull pense que les consommateurs méritent bien plus que ce qu’ils obtiennent actuellement. Par conséquent, en se basant sur sa philosophie de marque « Made of More », elle vise à perturber le marché en lançant des produits uniques et qui se démarquent du reste de la foule. Prenez, par exemple, son MusicMate 550, qui serait le premier tour de cou Bluetooth au monde avec 1001 chansons préchargées. Les chansons préchargées sont alimentées par le répertoire à succès de Sony Music. Cela signifie pas de publicités ennuyeuses, pas d’abonnements musicaux, pas de notifications, pas d’Internet requis. La nouvelle marque centrée sur le client croit fermement que le marché audio est très encombré et qu’il est donc mûr pour une innovation de rupture.

Au prix de Rs 1 899, MusicMate 500 est un choix idéal pour tous les mélomanes et le compagnon idéal pour leur travail, leurs entraînements, leur musique et leurs voyages. Il est accompagné d’une batterie monstrueuse de 35 heures, d’une charge ultra-rapide qui offre 10 heures de lecture en 10 minutes de charge, d’un son immersif 3D, d’une alerte de vibration pour les appels entrants, etc.

Le MusicMate a l’air attrayant et convient au consommateur new age. Il se décline en deux variantes avec respectivement 1001 et 501 chansons préchargées. Chaque liste de lecture est triée sur le volet et organisée par des experts de Sony Music India sur la base de milliards de points de données concernant les préférences des consommateurs. Chaque liste de lecture permet d’accéder aux chansons les plus emblématiques produites par des artistes légendaires à travers les époques de la musique rétro et contemporaine. Les genres expansifs ont quelque chose pour tout le monde et toutes les humeurs – couvrant des tubes romantiques, des souvenirs émouvants, des tubes de fête, des ghazals et des chansons soufies et spirituelles. Les consommateurs peuvent exécuter toutes les fonctions possibles d’un tour de cou Bluetooth tout en profitant de la musique intégrée.

Une fois que vous commencez à utiliser cet accessoire innovant, vous bénéficiez d’un son 3D immersif haute fidélité avec des modes d’amplification des basses et équilibrés qui vous permettent de monter le son à votre guise. Bluetooth 5.0 associé à un design ergonomique, un poids plume, une assistance vocale, une résistance à l’eau IPX5 et des écouteurs magnétiques offrent un confort absolu.

Prix ​​public estimé : Rs 1,899

