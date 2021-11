Tarek El Moussa et Christina Haack reviennent sur HGTV pour la nouvelle saison de ‘Flip or Flop’

Tarek El Moussa et Christina Haack reviennent avec une toute nouvelle saison de Flip or Flop ! Les stars de HGTV reviennent pour plus de leur émission à succès sur la rénovation domiciliaire le jeudi 9 décembre, prenant 15 autres propriétés les plus négligées du sud de la Californie et les transformant en « des maisons modernes et époustouflantes qui s’envoleront du marché ».

El Moussa et Haack apportent chacun leurs compétences à la nouvelle saison, qui est remplie de nouveaux défis pour la paire. Des problèmes de fondation coûteux à un projet de rénovation d’un an et à l’ajout d’un studio locatif, les stars de HGTV vont là où elles n’ont jamais fait auparavant pour faire une tuerie sur le marché immobilier en feu. Le premier épisode mettra en vedette le quartier de Highland Park à Los Angeles alors qu’El Moussa et Haack visitent une propriété partiellement rénovée qui a été abandonnée. C’est un endroit souhaitable qui ferait de la maison un vendeur populaire, mais il y a beaucoup de travail à faire pour la transformer en l’esthétique glamour vintage hollywoodienne qu’ils envisagent.

Le mariage d’El Moussa en octobre avec Heather Rae Young de Selling Sunset sera également présenté dans un prochain spécial de HGTV intitulé Tarek & Heather The Big I Do, présenté le 16 décembre. Le spécial de mariage d’une heure suit l’heureux couple alors qu’ils mettent la touche finale à leur grand jour après un changement de dernière minute par rapport à leur lieu d’origine, un complexe au Mexique. À peine quatre mois avant la date de leur mariage, El Moussa et Young doivent recommencer complètement leur recherche d’un lieu et planifier leur mariage à partir de zéro.

Avant de se marier lors d’une superbe cérémonie californienne, El Moussa et Young se sont fiancés en juillet 2020 et ont emménagé ensemble dans la maison de leurs rêves à Newport Beach, en Californie, dont une grande partie a été relatée sur Flipping 101. El Moussa a déclaré à PopCulture.com en septembre. qu’il était « plus compliqué » de s’installer ensemble dans leur maison en raison des connaissances immobilières du couple. « C’est plus compliqué parce que nous sommes plus pointilleux », avait-il déclaré à l’époque. « Mais ce qui est bien avec une maison, c’est que je peux rendre n’importe quelle maison cool. » Flip or Flop sera présenté en première le jeudi 9 décembre à 21 h HE / PT sur HGTV. La nouvelle saison sera également disponible en streaming sur discovery+. Tarek & Heather The Big I Do sera présenté en première le jeudi 16 décembre à 20 h HE / PT sur HGTV et en streaming sur discovery +.