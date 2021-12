Tarek El Moussa et Heather Rae Young décident de tourner le spécial mariage « The Big I Do » (exclusif)

Fin octobre, Tarek El Moussa et Heather Rae Young ont officiellement dit « oui ». Maintenant, les fans pourront voir comment leurs noces se sont réunies dans le nouveau spécial de HGTV, Tarek & Heather: The Big I Do, qui sera présenté jeudi à 20 h HE. (Le spécial sera également disponible en streaming sur discovery+). Avant la première, El Moussa et Young ont pris le temps de discuter avec PopCulture.com de leur décision de filmer The Big I Do et de ce qu’ils ont le plus hâte de voir pour les fans.

Plus tôt cette année, PopCulture.com a pu discuter avec Young et El Moussa de leurs projets de mariage. À l’époque, ils n’étaient pas sûrs de vouloir faire filmer leur mariage. Bien sûr, ils ont ensuite décidé d’avoir des caméras pour capturer leur grand jour et les fans pourront voir l’événement spécial par eux-mêmes. Bien qu’ils aient beaucoup réfléchi à la décision, ils ont tous deux expliqué qu’ils voulaient redonner aux fans qui attendaient avec impatience des mises à jour sur les festivités de leur mariage.

« Honnêtement, au début, nous étions catégoriques sur le fait de ne pas filmer le mariage », a déclaré El Moussa. « Et, bien sûr, Heather et moi publiions sur les réseaux sociaux. Nous parlons du mariage. Nous parlons des fêtes. Et tous nos amis, abonnés et fans étaient tous très, très curieux. Nous avons donc en quelque sorte l’impression que nous devions à notre public de partager notre journée spéciale avec eux. Et c’est la vérité. » Même s’il y avait des caméras pour tout ce qui a précédé leur mariage, ils se sont assurés de se concentrer sur leur engagement et non sur le processus de tournage.

La star de Flipping 101 a déclaré qu’il « était très important pour nous de nous assurer que nous n’avions pas l’impression de filmer, ce qui n’était pas le cas. C’était donc un vrai mariage organique. De vraies larmes, une vraie émotion. Nous l’avons fait. Je ne sais même pas que les caméras étaient là. » Young a ajouté: « Les caméras suivaient juste notre voyage. Nous ne tournions pas une émission. Ils suivaient notre vraie vie, notre vraie histoire d’amour et notre vrai mariage. Nous ne sommes pas faux, nous exprimons notre amour là. »

Maintenant qu’ils ont filmé leur mariage pour The Big I Do, ils ont hâte de montrer au monde certains des moments spéciaux de leurs noces. El Moussa et Young se sont souvenus de moments particuliers qu’ils ont pu partager avec les membres de leur famille et dont ils se souviendront pour toujours. Pour la star de Selling Sunset, elle chérira toujours le moment qu’elle a partagé avec son père lorsqu’il l’a accompagnée dans l’allée.

Young a déclaré qu’elle et son père avaient pu « passer un petit moment » avec lui au préalable et qu’ils avaient partagé « des rires, des câlins, de l’anxiété et tous les sentiments ». Elle a continué à réfléchir sur le moment, « Nous sommes juste restés là [at the top of the aisle] pendant un instant, j’ai tout compris. J’ai pu regarder Tarek et lui faire signe, lui envoyer des baisers. Et puis, mon père et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit : ‘OK, allons-y.' » Young a également déclaré qu’elle et les vœux d’El Moussa ainsi que les vœux qu’ils ont partagés avec les deux enfants de la personnalité de HGTV, Taylor et Braydon, « étaient des moments vraiment spéciaux ». Tout était bien. Et j’ai encore fait le tour pour accompagner Taylor dans l’allée. Et à la seconde où je me suis approché d’elle, j’ai commencé à hurler. J’ai juste commencé à pleurer. Et ça a été un moment vraiment spécial pour moi. »

Young et El Moussa sont ravis de pouvoir partager leur grand jour avec leurs fans, des moments spéciaux et tout. Principalement, ils sont simplement ravis que les téléspectateurs puissent voir leur amour en action de première main. « Je suis très heureux qu’ils voient notre véritable amour. Nous sommes ensemble depuis deux ans et demi. Nous sommes inséparables », a déclaré El Moussa. « De temps en temps, nous recevrons des commentaires sur la façon dont c’est faux ou ce n’est pas réel ou pour [the] caméra et nous rions juste à ce truc. Vous ne pouvez pas nier la chimie. Et je pense que quiconque regarde cette émission va voir la vraie chimie que nous avons entre nous. »