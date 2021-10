Tarek El Moussa et Heather Rae Young ont repéré tous les amoureux au dîner de répétition avant le mariage très attendu

Tarek El Moussa et Heather Rae Young ont été aperçus en train de passer du temps avec leurs amis et leur famille avant leur mariage très attendu.

El Moussa, 40 ans, et Young, 34 ans, ont célébré leur amour avec une dégustation de vin à Santa Barbara jeudi, selon des photos de paparazzi.

Tarek El Moussa et Heather Rae Young célèbrent leur prochain mariage avec leurs amis et leur famille lors d’une dégustation de vin à Santa Barbara. (Clint Brewer Photographie / AIM / BACKGRID)

Young portait une robe rouge vif avec ses cheveux en queue de cheval classique mi-haut mi-bas.

Moussa portait une tenue simple avec une chemise et un pantalon noirs. Il accessoirisé avec une veste en cuir noir.

HEATHER RAE YOUNG NE PRÉVOIT PAS D’AVOIR DES ENFANTS AVEC TAREK EL MOUSSA

Le couple s’est fiancé en juillet 2020. (Clint Brewer Photography / AIM / BACKGRID)

Young a confirmé que le couple allait se marier ce week-end sur Instagram plus tôt cette semaine. La star de « Selling Sunset » a partagé des photos de l’événement sur Instagram.

« Un happy hour supplémentaire », a-t-elle légendé les photos, avant d’ajouter des emojis au champagne. « … Je ne peux pas croire que je vais pouvoir épouser cet homme ce week-end.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Moussa et Young ont également eu un dîner de répétition extravagant vendredi soir. La star de télé-réalité abasourdie dans une courte robe blanche.

« Prêt à dire ‘oui’ [heart emoji] Ce qui est fou », a légendé Moussa des photos de la nuit. « Si vous m’aviez demandé il y a quatre ans, je vous aurais dit que je ne me marierais plus jamais et honnêtement, je ne pensais même pas que je trouverais l’amour. Puis un jour, Heather a sauté sur mon bateau, m’a regardé, a souri et le reste appartient à l’histoire. Dieu merci pour cette journée. Ma vie est tellement meilleure avec toi dedans… maintenant faisons ce truc !! »

El Moussa et Young étaient censés se marier plus tôt cette année, mais ont repoussé le mariage. (Photo de Paul Archuleta/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Young et Moussa ont annoncé leurs fiançailles en juillet 2020. La star de « Flip or Flop » a proposé à Young une bague en diamant incolore taille émeraude de huit carats.

« Le diamant est parfait tout autour, tout comme Heather », a déclaré El Moussa au magazine People. « J’ai aussi choisi cette bague parce que huit est un chiffre porte-bonheur. »