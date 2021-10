Tarek El Moussa et Heather Rae Young prennent une décision sur la télévision du mariage

Tarek El Moussa et Heather Rae Young ont pris une décision sur la proposition d’un mariage télévisé, et les fans du couple seront ravis de la réponse. Entertainment Tonight rapporte que le couple s’est engagé à partager sa journée spéciale avec le monde, sous la forme d’un spécial Discovery + intitulé Tarek et Heather: The Big I Do. La spéciale sera diffusée en décembre et présentera les événements qui ont précédé les noces, ainsi que la grande cérémonie elle-même.

“Quand nous avons décidé de faire un mariage spécial, ce n’était pas une décision facile, car un mariage est si beau, intime et privé. Nous avons donc fait des allers-retours pendant des mois pour décider”, a expliqué Young à ET. “Pendant longtemps, c’était un non.” La star de Selling Sunset a ensuite expliqué que les moments sentimentaux avec les enfants de Tarek – qu’il partage avec l’ex Christina Haack – ont été une grande partie de ce qui a convaincu le couple de reconsidérer. “Au fur et à mesure que les choses commençaient”, se souvient-elle, “comme l’essayage du smoking avec les achats de robe de Brayden et Taylor, nous étions [thinking], ‘Est-ce que ce serait mignon de filmer ?'”

Notamment, Brayden et Taylor ont tous deux des rôles très importants et importants dans le mariage. Taylor, 11 ans, a trois grandes responsabilités : elle est “la demoiselle d’honneur en chef, elle est la demoiselle d’honneur en chef, elle est la fille aux fleurs, donc, elle est tout”, a déclaré Young à Entertainment Tonight. El Moussa a alors ajouté : “Oui, on ne plaisante pas avec Taylor. Taylor est le patron.” Quant à Brayden, 6 ans, il “est le porteur de l’anneau” pour la cérémonie”, que Young a avoué être “un peu nerveux à l’idée qu’il tienne la bague”.

Young a poursuivi en expliquant que les critiques de personnes qui “pensent que notre amour est ringard ou peut-être qu’il n’est pas réel” ont également joué un rôle dans la décision qu’elle et El Moussa ont prise de filmer le jour de leur mariage. “Nous voulons que les gens voient le cheminement de notre amour et de notre mariage et amènent les gens dans notre vie. Mais c’était une décision importante, parce que nos vies sont tellement là-bas”, a-t-elle déclaré. “Nous disions simplement : ‘Voulons-nous que ce moment soit privé ou voulons-nous que le monde le voie ?’ Donc, j’espère que le monde est heureux que nous le tournions.”

Notamment, le couple avait initialement prévu un mariage sur place, mais El Moussa a récemment déclaré à PEOPLE qu’en raison de problèmes de Covid-19, ils avaient choisi de changer leurs plans. “Nous devions à l’origine nous marier à Cabo [san Lucas], Mexique, parce que nous aimons le Mexique. Nous avons adoré l’hôtel, nous avons tout aimé… [but] nous avions des amis et de la famille qui craignaient de voyager, et nous sommes préoccupés par nos parents qui ont des problèmes de santé”, a-t-il expliqué. “Donc, à cause de tous ces facteurs, nous avons décidé d’en avoir un en Californie.”