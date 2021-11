Tarek El Moussa et Heather Rae Young apportent leur bonheur pour toujours chez vous ! Après s’être mariés le mois dernier lors d’un magnifique mariage sur la côte ouest, les stars de Flip or Flop et Selling Sunset s’apprêtent à présenter le spécial mariage Tarek & Heather The Big I Do le 16 décembre sur HGTV et discovery+.

Le spécial mariage d’une heure suivra l’heureux couple alors qu’ils mettent la touche finale à leur grand jour après un changement de dernière minute par rapport à leur lieu d’origine, un complexe au Mexique. Avec seulement quatre mois pour redémarrer leur recherche d’un lieu et planifier leur mariage à partir de zéro, El Moussa et Young sont dans des « surprises non-stop » – d’une livraison de cadeau secrète lors de son essayage de smoking à l’achat du rêve de l’agent immobilier robe.

El Moussa a révélé le changement de dernière minute des plans sur les réseaux sociaux en août, affirmant qu’il pouvait dire que quelque chose n’allait pas lorsque Young était « super stressé » même avec l’aide d’un organisateur de mariage. « À ce moment-là, nous avions déjà décidé du lieu du mariage et envoyé nos dates de sauvegarde, mais ce n’est pas officiel tant que ce n’est pas officiel », a-t-il écrit à l’époque, « et je voulais m’assurer que c’était amusant et agréable pour Heather donc. .. nous avons décidé de tout changer. »

El Moussa et Young se sont fiancés en juillet 2020, emménageant ensemble dans leur maison de rêve à Newport Beach, en Californie. La star de Flipping 101 a déclaré à PopCulture.com en septembre qu’il était « plus compliqué » de trouver une place avec Young en raison de leur expertise. « C’est plus compliqué parce que nous sommes plus pointilleux », avait-il déclaré à l’époque. « Mais ce qui est bien avec une maison, c’est que je peux rendre n’importe quelle maison cool. »

Filmer une partie de ce processus avec Young pour HGTV était « tellement amusant », a-t-il poursuivi, qualifiant sa désormais épouse de « la meilleure et la plus mignonne » co-star qu’il pouvait imaginer alors qu’il révélait à quel point il était excité de passer du temps ensemble sur leur lune de miel aux Maldives et à Dubaï. Tarek & Heather The Big I Do sera présenté en première le jeudi 16 décembre à 20 h HE/PT sur HGTV et en streaming sur discovery+.