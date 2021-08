Tarek El Moussa et Heather Rae Young ravissent leurs enfants avec une adorable surprise à fourrure

La star de Flip or Flop Tarek El Moussa et sa fiancée Heather Rae Young ont surpris ses enfants (fille Taylor, 10 ans, et fils Brayden, 5 ans) avec un nouveau chiot après le retour des enfants de leur voyage à Cabo avec maman Christina Haack. El Moussa a partagé une vidéo amusante avec l’annonce choquante sur Instagram pour ses abonnés, montrant les réactions des enfants à l’ajout de fourrure à la famille. “Surprendre!” Qu’est-ce que c’est?! Qu’est-ce que c’est ?!”, a déclaré El Moussa dans le clip alors que le petit chiot noir traversait la pièce en courant.

“Nous avons ajouté à la famille El Moussa !! Rencontrez Bugz El Moussa”, a-t-il légendé le post, par E! “Je la cachais à vous et à eux pendant une semaine, mais cette réaction en valait la peine.” Tarek a partagé plus tôt cette semaine que les enfants étaient absents de la maison pendant une semaine alors qu’ils étaient apparemment en vacances au Mexique. “Les enfants sont partis depuis une semaine et ils nous manquent comme des fous”, et taquinant, “Nous avons prévu une grosse surprise pour eux vendredi.”

“Ces bébés nous ont tellement manqué pendant qu’ils étaient à Cabo”, a écrit Tarek sur son histoire Instagram, “et maintenant nous avons un nouveau bébé !!” Les quelques vidéos suivantes montraient les enfants jouant avec leur nouveau chiot et ses jouets grinçants avant de révéler que les fans pourraient avoir un autre bon aperçu du chiot lors de ses noces à venir avec la star de Selling Sunset. « Devrions-nous amener Bugz au mariage ? » a-t-il demandé aux enfants. À quoi, sa fille Taylor a répondu: “Bien sûr.” Il a alors dit : « Bien sûr. Allez-vous la surveiller ? Heather a ajouté : “Nous avons besoin de vous pour la surveiller, la protéger.”

Heather et Tarek ont ​​annoncé leurs fiançailles en juillet 2020 après un an de relation. Le couple n’a toujours pas révélé de date pour le mariage, mais leurs plans ont changé depuis leur annonce. “Quand nous avons commencé à organiser un mariage, j’ai remarqué qu’elle était très stressée même avec l’aide de notre organisateur de mariage et je pouvais juste dire que quelque chose n’allait pas”, a expliqué Tarek sur Instagram le 10 août. “À ce moment-là, nous avions déjà décidé du lieu du mariage et envoyé notre réserve de dates, mais ce n’est pas officiel tant que ce n’est pas officiel… et je voulais m’assurer que c’était amusant et agréable pour Heather alors… nous avons décidé de tout changer.”

Il a poursuivi: “Nous sommes allés dans une direction différente avec l’organisateur du mariage et nous sommes tous les deux tombés amoureux d’un endroit différent. Heather pensait que nous étions déjà enfermés dans l’emplacement initial, mais elle ne savait pas que je tirais des ficelles, que je faisais de la magie, et a su la surprendre en sécurisant l’endroit de nos rêves.”