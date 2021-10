Tarek El Moussa et Heather Rae Young se marient à Montecito

Tarek El Moussa et Heather Rae Jeune sont maintenant mari et femme … après s’être mariés samedi lors d’une cérémonie fastueuse.

Des témoins oculaires ont dit à TMZ… qu’ils se sont mariés à l’hôtel Rosewood Miramar à Montecito… au même endroit Travis a posé la question à Kourtney Kardashian une semaine plus tôt.

Tarek a d’abord accompagné sa mère dans l’allée, puis est retourné chercher sa fille Taylor, comme Lady Gaga‘s « Shallow » joué en arrière-plan. Heather marchait dans l’allée au son d’une sorte de musique pop… on ne sait pas laquelle.

Les noces ont duré environ une demi-heure et ont été suivies d’un cocktail chic où les invités ont bu des boissons pendant que la noce prenait des photos. Tout cela a été suivi d’un dîner et d’une soirée dansante.

Il y avait un mur avec l’inscription, « Il a finalement renversé son nom de famille. » Un peu intelligent – « Flipping 101 » rencontre « Selling Sunset ».

L’équipe de « Selling Sunset » était sur place, y compris les deux frères Oppenheimer, Marie et son mari, et Chrishell.

BTW … Young portait une robe corset ajustée avec de la dentelle française. C’est tout ce que nous savons sur la mode.

Tarek et sa fiancée s’envoleront pour les Maldives et Dubaï pour leur lune de miel.

C’est le premier mariage de Young et le second d’El Moussa, qui a divorcé de sa co-vedette de « Flip or Flop », Christina Haack, après 7 ans de mariage.