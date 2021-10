Tarek El Moussa et Heather Rae Young se rapprochent du mariage

Tarek El Moussa et Heather Rae Young font un pas de plus vers la réalisation de leurs rêves. Jeudi, la star de Selling Sunset a partagé une vidéo du couple devant un palais de justice, avec El Moussa brandissant sa licence de mariage. Le couple prévoit de se marier plus tard ce mois-ci et les caméras tourneront pour filmer un spécial Discovery +.

« Un pas de plus pour devenir Mme El Moussa », a écrit Young, 34 ans, sur Instagram. « J’ai eu notre licence de mariage aujourd’hui et cela nous a rendus émotifs tous les deux… maintenant, marions-nous déjà garçon [El Moussa]!!! » Elle a également inclus le hashtag » renversant son nom de famille « . Young et El Moussa ont également partagé des vidéos d’eux-mêmes marchant jusqu’au palais de justice sur leurs histoires Instagram. Young a également publié une photo de décembre 2019 avec la légende » Just 2 des adultes qui agissent comme des enfants quand ils sont ensemble. »

Le couple a commencé à oser en juillet 2019 et s’est fiancé un an plus tard. Ils ont tous les deux célébré leur enterrement de vie de jeune fille et de garçon à Palm Desert, en Californie. Ils prévoient de se marier plus tard ce mois-ci, avec des caméras filmant Tarek et Heather The Big I Do pour Discovery +. Le spécial sortira en décembre.

Au début, les deux ne voulaient pas que le mariage soit filmé, mais ils voulaient capturer les moments spéciaux avec les enfants d’El Moussa, Taylor, 11 ans, et Brayden, 6 ans, qu’il partage avec son ex-femme Christina Haack. « Quand nous avons décidé de faire un mariage spécial, ce n’était pas une décision facile car un mariage est si beau, intime et privé, nous avons donc fait des allers-retours pendant des mois pour décider », a déclaré Young à Entertainment Tonight. « C’était un non, c’était un non dur. Pendant longtemps, c’était un non, et au fur et à mesure que les choses ont commencé, puis, comme, l’essayage du smoking avec les achats de robe de Brayden et Taylor, nous étions [thinking] à quel point ce serait mignon de filmer ? »

La star de Flip or Flop et Young espéraient se marier au Mexique, mais c’était un autre plan qui a été modifié. Au lieu de cela, ils se marieront en Californie. L’émission spéciale donnera également aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de la façon dont le mariage s’est déroulé en quatre mois. « Donc, nous voulons que les gens voient le voyage de notre amour et de notre mariage et amènent des gens dans nos vies, mais c’était une grande décision, parce que nos vies sont tellement là-bas », a déclaré Young à ET. « Nous disions simplement : ‘Voulons-nous que ce moment soit privé ou voulons-nous que le monde le voie ?’ Donc, j’espère que le monde est heureux que nous le tournions. »