Tarek El Moussa et Heather Rae Young se sont mariés après un week-end de mariage romantique

Tarek El Moussa et Heather Rae Young ont officiellement dit « oui ». La star de Flip or Flop, 40 ans, et la star de Selling Sunset, 34 ans, se sont mariés le samedi 23 octobre. La nouvelle a été rapportée par Entertainment Tonight. « Leur cérémonie de mariage a eu lieu à l’extérieur à Santa Barbara devant famille et amis. Les enfants de Tarek, Taylor et Brayden, ont joué un grand rôle dans la cérémonie », a déclaré une source au média. La cérémonie était une affaire de cravate noire.

El Moussa a également confirmé que les noces avaient eu lieu dans une histoire Instagram. « NOUS SOMMES MARIÉS !!! », a-t-il écrit, partageant un extrait vidéo de leur grand jour. Il était auparavant marié à Christina Haack. Les deux se sont séparés en 2016. El Moussa et Haack ont ​​deux enfants : leur fille Taylor et leur fils Brayden.

El Moussa a posé la question en juillet 2020. Les deux sont sortis ensemble pendant un an avant les fiançailles. Il a proposé à Young sur le bach. « Vous ne savez jamais où la vie vous mènera », a-t-il écrit sur Instagram à propos de la proposition. « Si vous m’aviez dit il y a 13 mois que je serais fiancé aujourd’hui, je vous aurais traité de fou. Vous ne pouvez tout simplement pas prédire ce qui va se passer. Un moment, vous êtes assis là et le suivant, votre vie est complètement différente. La seconde où j’ai vu @heatherraeyoung Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Elle est non seulement devenue ma meilleure amie, mais elle est aussi incroyable pour Tay et Bray. »

Tout en célébrant leurs fiançailles, les deux ont parlé à ET. « Oh mon Dieu, j’ai perdu ma voix, il a perdu la sienne », a déclaré Young. « C’était la nuit la plus spéciale. Ça s’est si bien passé et j’ai dit, c’est un aperçu du jour du mariage et c’était le meilleur jour de tous les temps. »

El Moussa a également déclaré au média que lui et son ex étaient dans un meilleur endroit. « [Our relationship] est dans un endroit complètement différent », a déclaré El Moussa à propos de Haack. « Elle et moi nous entendons, nous sommes coparentaux, nous nous entendons bien, et je pense vraiment que les épisodes s’améliorent de plus en plus.