Tarek El Moussa et Heather Rae Young sont mariés

Tarek el-moussa et Heather rae jeune sont officiellement hors marché.

La star de Flip or Flop de HGTV a épousé l’agent immobilier Selling Sunset lors d’une cérémonie de mariage romantique en plein air dans un hôtel près de Santa Barbara, en Californie. le samedi 23 octobre. Les deux ont échangé leurs vœux sous le centre d’un triple arc floral.

« Étions mariés !!! » Tarek a annoncé sur son histoire Instagram, avec une vidéo de lui et Heather s’embrassant debout avec ses enfants, Taylor, 11 et Brayden, 6, et le reste de leur fête de mariage.

Heather portait une robe corset blanche ajustée avec de la dentelle française, des manches longues et un dos en trou de serrure fait sur mesure par un designer israélien Gaule Lahav pour la cérémonie et la réception, a rapporté le magazine People. Tarek portait un smoking en velours noir avec une doublure à imprimé tête de mort.

Les invités comprenaient la famille et les amis du couple, y compris la plupart des acteurs de Selling Sunset, a ajouté le magazine.

Un jour plus tôt, le couple a célébré lors d’un dîner de répétition. « Prêt à dire ‘oui' », a écrit Tarek sur Instagram, à côté d’une photo des deux. « Ce qui est fou. Si vous m’aviez demandé il y a quatre ans, je vous aurais dit que je ne me marierais plus jamais et honnêtement, je Je ne pensais même pas que je trouverais l’amour. Puis un jour, Heather a sauté sur mon bateau, m’a regardé, m’a souri et le reste appartient à l’histoire. Dieu merci pour ce jour. Ma vie est tellement meilleure avec toi dedans… maintenant allons-y cette chose !! «