Tarek El Moussa exigerait des changements majeurs après des fuites d’explosions « Flip or Flop »

La star de Flip or Flop, Tarek El Moussa, ferait tout ce qu’il peut pour s’assurer que le public ne découvre jamais le drame en coulisses qui accompagne à nouveau la réalisation d’une émission télévisée avec l’ex-femme Christina Haack. Le mois dernier, des sources ont déclaré à TMZ qu’El Moussa avait lancé une tirade verbale contre Haack, qualifiant la star de Christina on the Coast de “perdant échoué”. Maintenant, TMZ rapporte qu’El Moussa est allé voir les producteurs de Flip ou Flop et s’est plaint après que TMZ a publié le rapport sur la tirade.

El Moussa se serait rendu à la société de production derrière Flip or Flop et aurait “exigé” que toute personne travaillant sur la série le jour de l’incident soit retirée de son spin-off Flipping 101. La star de HGTV était en colère parce qu’il pensait qu’un membre de l’équipe avait fui. l’histoire de lui criant après Haack et la société de production a acquiescé à ses demandes. Cependant, une autre source proche d’El Moussa a déclaré à TMZ qu’il souhaitait uniquement un changement d’équipe parce qu’il s’inquiétait des détails de son mariage avec sa fiancée Heather Rae Young.

Le 20 juillet, des sources de production ont déclaré à TMZ qu’El Moussa était frustrée le 14 juillet, lorsque Haack lui a dit qu’elle et l’équipe étaient prêtes à reprendre le tournage. Cela aurait conduit El Moussa à lancer une “tirade verbale” qui incluait de dire à Haack Young qu’elle était “plus chaude et plus riche” qu’elle. Des sources ont également déclaré à TMZ qu’El Moussa avait dit à Haack qu’il l’avait “fabriquée” et l’avait qualifiée de “perdante ratée”. Il aurait crié à la mère de ses deux enfants que “le monde sait que vous êtes fou”.

La diatribe aurait été liée à la publication Instagram de Haack sur le fait de fumer du venin de crapaud Bufo lors de vacances au Mexique avec son nouveau petit ami Joshua Hall. El Moussa aurait été préoccupé par la sécurité de leurs enfants, leur fille Taylor, 10 ans, et leur fils Brayden, 6 ans. Les sources de TMZ ont également déclaré que l’incident du 14 juillet n’était pas la première fois qu’il y avait des tensions sur le plateau. Après la dispute, l’équipe de production a filmé séparément les scènes de Haack et El Moussa.

Après l’incident, une source proche d’El Moussa a déclaré à PEOPLE qu’il se sentait mal à propos de la dispute. “Ils sont entrés en désaccord. Tarek s’est déchaîné et il a beaucoup de remords”, a déclaré l’initié. “Ce sont des ex qui partagent une histoire, des enfants et un lieu de travail, mais en dehors de la coparentalité, ce ne sont pas des amis.”

D’autres sources ont déclaré à InTouch Weekly que le couple prétendait seulement être des ex amicaux pour les caméras. “Ils se disputent dans les coulisses devant l’équipe de HGTV, qui marche sur des œufs autour d’eux et se sentent poussés à prendre parti”, a déclaré la source, ajoutant que c’était “plus que gênant” pour l’équipe. L’initié a affirmé qu’El Moussa préférerait remplacer Haack par Young sur Flip ou Flop, mais il sait que Haack est la “force motrice de la série”.

El Moussa et Haack n’ont jamais commenté publiquement l’altercation signalée. Samedi, El Moussa a fêté ses 40 ans en partageant une photo du dîner avec Young. “Merci à mon amour [Young] d’avoir rendu ma journée encore plus spéciale en me surprenant toute la journée et merci à tous pour les vœux d’anniversaire”, a-t-il écrit. “Bravo à 40 ans et bravo à de nombreuses autres belles années.”