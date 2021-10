Tarek El Moussa partage un mariage parfait avec sa femme Heather Rae Young et ses enfants

Tarek El Moussa et Heather Rae Young profitent de la vie de jeunes mariés. Peu de temps après la célébration de leur mariage, El Moussa a posté une adorable photo de lui, Young et ses deux enfants. La star de Flip or Flop et la personnalité de Selling Sunset se sont mariées samedi lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Santa Barbara, en Californie.

Dans la dernière photo d’El Moussa de son mariage, lui, Young, et ses deux enfants, Taylor et Brayden, qu’il partage avec son ex-femme Christina Haack, ont posé pour une photo amusante. Taylor et Brayden peuvent être vus lever la main pour célébrer aux côtés de leur père et de leur belle-mère. La photo en noir et blanc était sous-titrée par El Moussa avec « La famille El Moussa » aux côtés d’un emoji coeur rouge.

« Nous sommes les trois mousquetaires depuis des années et pendant longtemps, j’ai pensé qu’il en serait toujours ainsi… mais maintenant nous sommes complets », a-t-il poursuivi. « Avec Heather, nous sommes une famille. J’ai trouvé quelqu’un qui aime mes bébés de tout cœur et que Tay et Bray adorent. Nous sommes tellement mieux ensemble, et je suis si fière de t’appeler MA FEMME @heatherraeyoung !!! »

Young et El Moussa ont célébré leurs noces devant leurs amis et leur famille samedi. Les enfants d’El Moussa auraient « joué un grand rôle dans la cérémonie », selon Entertainment Tonight. Le couple s’est fiancé en juillet 2020 lorsque l’homme de 40 ans a posé la question à la personnalité de Netflix lors d’un voyage sur l’île de Catalina. Ils sortaient ensemble depuis un peu plus d’un an avant leurs fiançailles.

« Vous ne savez jamais où la vie vous mènera », a-t-il écrit sur Instagram à propos de la proposition. « Si vous m’aviez dit il y a 13 mois que je serais fiancé aujourd’hui, je vous aurais traité de fou. Vous ne pouvez tout simplement pas prédire ce qui va se passer. À un moment, vous êtes assis là et le suivant, votre vie est complètement différente. La seconde où j’ai vu [Young] Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Elle est non seulement devenue ma meilleure amie, mais elle est aussi incroyable pour Tay et Bray. proposé… à ce moment-là, tout a fondu et je regardais juste ma personne pour toujours, en larmes, pensant à quel point j’avais de la chance d’avoir pu passer le reste de ma vie avec lui. »