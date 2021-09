Tarek El Moussa positif pour COVID, a un impact sur son émission et sur « Selling Sunset »

Tarek El Moussa a COVID-19, ce qui signifie que son émission télévisée interrompt la production, mais elle fait également des vagues pour sa fiancée, Heather Rae Jeuneémission à succès sur Netflix.

Le représentant de la star de HGTV a déclaré à TMZ … Tarek est revenu avec un résultat positif récemment, et après avoir consulté son médecin, il a décidé de se mettre en quarantaine et de faire une pause dans le tournage de sa série, “Flipping 101”. Après sa période de quarantaine, il retournera au spectacle.

On nous dit que Tarek se mettra en quarantaine avec Heather, qui n’a pas été testée positive, mais fera également une pause dans “Selling Sunset”. BTW, ils sont tous les deux complètement vaccinés – et le représentant dit que Tarek ne présente aucun symptôme pour le moment.

Des sources de production disent que le tournage de ‘SS’ a été interrompu vendredi dernier – et que tout se passe en attente par excès de prudence. Les deux stars veulent faire les choses de la manière la plus sûre et responsable possible.

Il y a aussi ça… on nous dit qu’il y a des soupçons que le résultat de Tarek était un faux positif. On nous dit qu’il a eu plusieurs tests négatifs depuis le test positif, mais s’est retiré de la production … juste pour s’assurer que tout le monde autour de lui reste en bonne santé.

Si vous ne le saviez pas, Tarek et Heather vivent ensemble… ils se sont fiancés en juillet dernier et se fréquentent depuis un peu plus d’un an. Maintenant, ils se mettent en quarantaine ensemble. De nouveau.