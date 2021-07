Tarek El Moussa qualifie son ex-femme Christina Haack de “folle” dans une diatribe en colère ⋆ .

Tarek El Moussa aurait lancé une “tirade verbale” contre son ex-femme Christina El Moussa la semaine dernière (Photo : Kevin Mazur/. pour JBL)

La star de HGTV Tarek El Moussa aurait fait une diatribe en colère contre son ex-femme Christina Haack alors que le couple était sur le tournage de leur émission à succès, Flip or Flop.

Comme indiqué pour la première fois par TMZ, l’homme de 39 ans a lancé une tirade verbale contre son ancien partenaire après avoir appris qu’elle avait “fumé du venin de crapaud” à la suite de son récent divorce pour réduire son stress.

Les gens ont également confirmé des informations selon lesquelles l’incident, qui aurait eu lieu le 14 juillet, aurait commencé lorsque El Moussa a contesté la façon dont Haack, 38 ans, lui a signalé qu’elle et l’équipe étaient prêtes à commencer le tournage.

Un initié a déclaré à TMZ qu’El Moussa aurait qualifié Christina de “perdante échouée” et s’est vanté de l’avoir “fabriquée”.

La star de Flipping 101 aurait déclaré: «Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Ça s’appelle gagner… Le monde sait que tu es fou !’

El Moussa aurait également comparé Haack à sa fiancée vedette de Selling Sunset, Heather Rae Young, alors qu’il se vantait d’être “plus riche et plus sexy” que son ex.

El Moussa est maintenant fiancé à Heather Rae Young, star de Selling Sunset (Photo : Kevin Mazur/2021 MTV Movie and TV Awards/. pour MTV/ViacomCBS)

Après l’incident, TMZ affirme que la production a tourné les scènes de l’ancien couple séparément.

Les hôtes partagent leur fille Taylor, 10 ans, et leur fils Braydon, cinq ans, et Haack a également un fils d’un an avec son ex-mari le plus récent, Ant Anstead.

Des initiés ont déclaré à TMZ que l’explosion présumée de Moussa provenait du fait que Haack avait parlé sur Instagram de fumer du venin de crapaud après sa dernière séparation avant de rencontrer son nouveau petit ami Josh Hall.

El Moussa et Haack se sont mariés de 2009 à 2017 avant de se marier avec l’animatrice de télévision Ant Anstead en 2018, après la finalisation de son divorce.

Metro.co.uk a contacté les représentants de HGTV pour commentaires.

