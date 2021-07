Tarek El Moussa, star de Flip Or Flop de HGTV, aurait crié à l’ex Christina lors d’une tirade sur le plateau

Le fait est qu’elle partage également deux enfants avec Tarek El Moussa, et les rapports indiquent qu’il s’inquiète de ce qu’elle a fait dans sa vie personnelle et de l’impact que cela a peut-être eu sur les enfants. D’où la tension sur le plateau. Cela n’aide probablement pas que Tarek El Moussa soit connu pour avoir une personnalité un peu explosive; la propre séparation de la star de télé-réalité de sa co-star de Flip ou Flop est survenue après que Christina Haack a pensé qu’il pourrait être suicidaire après qu’une altercation l’a amené à prendre une arme à feu et à faire une randonnée en solo. La police a été appelée, Tarek leur a dit qu’il avait pris l’arme pour se protéger, mais le couple s’est séparé peu de temps après. Cependant, leur série HGTV a continué. Plusieurs saisons ont été tournées depuis le divorce et les romances qui ont suivi et, en général, l’ancien couple a toujours fait de la bonne télévision.