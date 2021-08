Tarek El Moussa supprime certains membres de son équipe pour son spin-off «Flip or Flop» après une fuite

Tarek El Moussaest tellement perturbé par la nouvelle de son éruption sur le plateau lors de la sortie de son partenaire de “Flip or Flop”, il a fait des efforts herculéens pour s’assurer que cela ne se produise pas dans sa propre émission … en éliminant tous les rats potentiels.

Des sources de production racontent à TMZ… L’équipe de Tarek s’est rendue à la société de production après que nous ayons publié notre histoire à propos de lui en train de dénoncer son ex-femme, Christina Haack, et a exigé que tout membre de l’équipe qui travaillait sur “Flip or Flop” ce jour-là soit retiré du personnel de sa série dérivée, “Flipping 101”.

On nous dit que Tarek était énervé parce qu’il pense que quelqu’un de cette équipe a divulgué l’histoire de son départ avec Christina, et la société de production – qui produit l’émission et “Christina on the Coast” – a déplacé des travailleurs pour accueillir son demande.

Cependant, une source proche de Tarek nous dit que la demande de changement d’équipage visait davantage à vouloir un groupe excité pour lui et sa fiancée, Heather Rae Jeune … et celui auquel le couple peut faire confiance pour ne pas divulguer de spoilers sur le mariage à venir.

Comme on vous l’a dit… Tarek était accusé d’avoir crié à Christina sur le plateau le mois dernier après qu’elle ait signalé qu’il était temps de commencer le tournage, et ce n’était apparemment pas la première fois qu’il faisait cela.

Une source proche de Tarek a affirmé que sa colère envers son ex-femme provenait de son récent aveu qu’elle venin de crapaud fumé … et il s’inquiétait de ce qu’elle faisait d’autre avec leurs enfants.

Quoi qu’il en soit, il n’a pas à s’inquiéter des démêlés avec Christina lors de son spin-off – qui se prépare pour sa deuxième saison … et s’il obtient ce qu’il veut, il n’aura pas à s’inquiéter de 101′ fuit non plus.