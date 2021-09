Tarek El Moussa testé positif au coronavirus dans un cas de percée

“Heather a été une rock star. Je ne sais pas comment elle jongle avec tout”, a-t-il déclaré sur E! News’ Daily Pop. “Elle jongle avec le mariage, le tournage, les enfants, la planification des fêtes, la planification de la lune de miel. C’est beaucoup de travail.”

Tarek partage deux enfants—Taylor, 10 et Brayden, 6 — avec son ex-femme Christina Haack. Christina a aussi un enfant de 2 ans qui s’appelle Hudson, qu’elle partage avec son ex-mari Fourmi Anstead.

Tarek, 40 ans, et Heather, 34 ans, ne sont pas les seuls à descendre l’allée. Christine est fiancée à salle Josh. La star de Christina on the Coast a confirmé la nouvelle le 11 septembre. 20 en modifiant sa bio Instagram pour inclure un emoji de bague à côté du nom de son fiancé et en publiant des photos de l’étourdissant diamant de cinq carats.

Et tandis qu’une source proche de Tarek et Heather a dit à E! News que Tarek est heureux pour Christina, l’initié a également suggéré qu’il restait concentré sur sa propre vie. Comme l’a dit la source, “Tant que la coparentalité de Tarek et Christina se passe bien, Tarek essaie de rester en dehors de sa vie personnelle.”

ET! News a contacté HGTV et Netflix pour commentaires, mais n’a pas encore eu de réponse.

TMZ a été le premier à rapporter la nouvelle.