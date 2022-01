Target a des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X à vendre en ce moment

Pour ceux qui n’ont pas encore attrapé une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, aujourd’hui, Target vous donne une autre chance. Les listes de détaillants sont en ligne pour la PS5 à 499,99 $ avec un lecteur de disque, l’édition numérique PS5 à 399,99 $ et la Xbox Series X à 499,99 $. Target fait ses réapprovisionnements tôt le matin, où les listes sont mises en ligne et lues comme « Épuisé » avant de partir live et le bouton Ajouter au panier apparaît – ce qui est à tout moment maintenant.

Pour vous assurer d’avoir les meilleures chances d’atterrir sur la console, assurez-vous d’être connecté à votre compte Target, avec des informations de paiement préchargées, et vérifiez que votre adresse de facturation et de livraison est à jour. Toutes ces étapes ne garantissent pas que vous pourrez obtenir une console, mais cela réduira certainement le temps nécessaire pour vérifier et éventuellement en récupérer une.

De plus, comme ces commandes cibles sont généralement destinées au ramassage en magasin, continuez d’essayer d’ajouter des articles au panier même s’ils semblent initialement épuisés. Vos magasins locaux peuvent charger leur stock disponible quelques minutes plus tard, ou le recharger par vagues.

Si vous n’arrivez pas à en obtenir un aujourd’hui, n’abandonnez pas. Certains membres de notre propre équipe n’ont finalement réussi à décrocher leurs consoles de choix qu’après des tentatives répétées. Nous continuerons également à publier des mises à jour au fur et à mesure des réapprovisionnements.

En attendant, nous sommes heureux de vous faire économiser de l'argent sur vos achats quotidiens – qui incluent les jeux vidéo les plus populaires, les périphériques de jeu et plus encore. Notre équipe a également inclus ci-dessous quelques excellents accessoires de jeu dont vous pouvez également profiter en attendant, dont certains sont même en vente.

PlayStation 5

La console phare de nouvelle génération de Sony, qui comprend un lecteur de disque, vous permet de jouer à des jeux numériques et physiques pour PS4 et PS5.

Édition numérique PlayStation 5

L’édition numérique PS5 coûte 400 $. Par rapport à la PS5 standard, cette console coûte 100 $ de moins et n’inclut pas de lecteur de disque Blu-ray.

Xbox série X

La Xbox Series X est la console phare de Microsoft, servant d’option la plus puissante (et la plus grande).

Accessoires pour PlayStation 5

Manette DualSense noir minuit

Le contrôleur DualSense noir minuit arbore le même matériel que l’original – retour haptique, déclencheurs adaptatifs, etc. – uniquement avec un design noir bicolore rappelant les consoles PS2, PS3 et PS4.

Manette PS5 DualSense rouge cosmique

Comme le contrôleur DualSense d’origine, le modèle rouge cosmique est doté de déclencheurs adaptatifs et d’un retour haptique, mais avec un design rouge et noir éclatant.

Casque Sony Pulse 3D

Le casque de jeu sans fil Pulse 3D de Sony vaut le prix d’environ 100 $ si vous voulez un modèle sans fil qui permet à l’audio de briller dans certaines exclusivités PS5. Cela semble fantastique avec des titres comme Spider-Man: Miles Morales et Demon’s Souls, ainsi que des succès plus récents comme Ratchet & Clank: Rift Apart. Comme la console, ce casque a été un peu difficile à trouver, mais il revient en stock plus fréquemment ces jours-ci. Sony a également publié une version noir de minuit du casque pour 100 $, cependant, il est légèrement plus difficile à trouver en stock.

Ratchet & Clank : Faille à part

La dernière aventure d’Insomniac Games dans la série Ratchet & Clank est l’entrée la plus amusante à ce jour. C’est également le premier à être lancé sur PS5, et c’est à la fois une vitrine pour des graphismes époustouflants et des vitesses de chargement rapides.

Boucle de la mort

La dernière version d’Arcane Studios – l’équipe derrière Prey et Dishonored – est un chef-d’œuvre à bien des égards, un mystère ouvert qui est passionnant, bourré d’action et juste ce qu’il faut de bizarre.

PlayStation Plus (abonnement annuel)

Un abonnement à PlayStation Plus permet aux propriétaires de PlayStation 4 et PS5 de jouer à des jeux en ligne, de télécharger des titres gratuits chaque mois et de profiter de remises sur le PS Store.

Accessoires pour Xbox Series X

Manette sans fil Xbox

La dernière manette Xbox de Microsoft dispose d’un bouton Partager et d’un port de charge USB-C si vous décidez d’utiliser la batterie rechargeable en option.

Casque sans fil Xbox

Vous ne devez pas manquer un appel pendant que vous jouez grâce au casque sans fil Xbox de Microsoft, qui se vend actuellement à 96,99 $ au lieu de 99,99 $ chez Target. Dans notre examen, nous avons trouvé qu’il s’agissait d’un casque confortable et intuitif qui vaut bien son coût. En plus de bien fonctionner avec les consoles Xbox, il peut se connecter simultanément à un autre appareil via Bluetooth.

Xbox Game Pass Ultimate (trois mois)

Xbox Game Pass Ultimate offre un accès à plus de 100 jeux, dont Doom, Gears 5 et Halo Infinite récemment sorti, auxquels vous pourrez jouer sur plusieurs appareils.

Call of Duty : l’Avant-garde

Call of Duty: Vanguard est le dernier opus de la longue série FPS, du développeur Sledgehammer Games. Il revient sur le théâtre de la Seconde Guerre mondiale pour la campagne et le multijoueur en ligne, et propose également des modes Zombies et Warzone.

