Target a un réapprovisionnement de PlayStation 5 et Xbox Series X aujourd’hui

Écoutez, personne n’est satisfait de l’état actuel des nouvelles consoles et de leur disponibilité. Alors que la chasse aux bonnes affaires est quelque chose qui nous préoccupe, avoir à chercher juste pour trouver un produit normal et à plein prix est beaucoup moins amusant. C’est pourquoi nous faisons toujours de notre mieux pour vous aider à obtenir une nouvelle console chaque fois que l’occasion se présente, et aujourd’hui n’est pas différent.

Les listes en ligne de Target pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X viennent d’être mises en ligne, ce qui signifie qu’il y a une fenêtre étroite pour en commander une ce matin. La PlayStation 5 est disponible dans la saveur standard de 499,99 $ avec un lecteur de disque ainsi que l’édition numérique pour 399,99 $. La Xbox Series X est également disponible pour son prix habituel de 499,99 $. Les annonces sont épuisées pour commencer, mais le lève-tôt (espérons-le) obtient le ver, alors préparez-vous à rafraîchir. Target remplit généralement son stock de consoles pour le ramassage en magasin local dans l’heure suivant la mise en ligne des pages, et celles qui ont le plus de persévérance sont généralement celles qui sont récompensées.

Assurez-vous de vous connecter à l’avance à votre compte Target, avec toutes les informations de votre compte – facturation et expédition – triées à l’avance. Vous pouvez également envisager d’essayer à la fois un navigateur de bureau et l’application mobile de Target en même temps. Target base souvent ses ventes sur console autour du ramassage en magasin, il est donc utile de définir votre magasin préféré près de chez vous, mais soyez prêt à élargir votre recherche à plus de magasins si la disponibilité diminue.

PlayStation 5

La console phare de nouvelle génération de Sony, qui comprend un lecteur de disque, vous permet de jouer à des jeux numériques et physiques pour PS4 et PS5.

Édition numérique PlayStation 5

L’édition numérique PS5 coûte 400 $. Par rapport à la PS5 standard, cette console coûte 100 $ de moins et n’inclut pas de lecteur de disque Blu-ray.

Xbox série X

La Xbox Series X est la console phare de Microsoft, servant d’option la plus puissante (et la plus grande).

Accessoires pour votre PlayStation 5

Manette DualSense noir minuit

Le contrôleur DualSense noir minuit arbore le même matériel que l’original – retour haptique, déclencheurs adaptatifs, etc. – uniquement avec un design bicolore rappelant les consoles PS2, PS3 et PS4.

Boucle de la mort

La dernière version d’Arcane Studios – l’équipe derrière Prey et Dishonored – est un chef-d’œuvre à bien des égards, un mystère ouvert qui est passionnant, bourré d’action et juste ce qu’il faut de bizarre.

Casque Sony Pulse 3D

Le propre casque de jeu sans fil de Sony, conçu pour mettre en valeur l’effet audio 3D de la PS5, fonctionne également sur la PS4.

PlayStation Plus (abonnement annuel)

Un abonnement à PlayStation Plus permet aux propriétaires de PlayStation 4 et PS5 de jouer à des jeux en ligne, de télécharger des titres gratuits chaque mois et de profiter de remises sur le PS Store.

Accessoires pour votre Xbox Series X

Manette sans fil Xbox

La dernière manette Xbox de Microsoft dispose d’un bouton Partager et d’un port de charge USB-C si vous décidez d’utiliser la batterie rechargeable en option.

Casque sans fil Xbox

Vous n’avez pas à manquer un appel pendant que vous jouez grâce au casque sans fil Xbox de Microsoft, qui se vend souvent 89 $ au lieu de 100 $. Dans notre examen, nous avons trouvé qu’il s’agissait d’un casque confortable et intuitif qui vaut bien son coût. En plus de bien fonctionner avec les consoles Xbox, il peut se connecter simultanément à un autre appareil via Bluetooth.

Xbox Game Pass Ultimate (trois mois)

Xbox Game Pass Ultimate offre un accès à plus de 100 jeux, dont Doom, Gears 5 et Halo Infinite récemment sorti, auxquels vous pourrez jouer sur plusieurs appareils.

Call of Duty : l’Avant-garde

Call of Duty: Vanguard est le dernier opus de la longue série FPS, du développeur Sledgehammer Games. Il revient sur le théâtre de la Seconde Guerre mondiale pour la campagne et le multijoueur en ligne, et propose également des modes Zombies et Warzone.

