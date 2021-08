Target annonce la collection de créateurs automne 2021

Après le battage médiatique et le succès majeur de la gamme de créateurs printaniers de Target (Christopher John Rogers! Rixo! Alexis!), Le détaillant est de retour avec une collection d’automne qui est tout aussi empilée avec des étiquettes incroyables. Lundi, il a annoncé qu’en septembre Victor Glemaud, Nili Lotan, Rachel Comey et Sandy Liang lanceraient plus de 180 vêtements et accessoires, la plupart à moins de 50 $ et dans des tailles allant du XXS au 4X. Je veux dire, c’est fondamentalement le rêve de chaque fashionista devenu réalité.

Un aperçu de la gamme de vêtements d’automne de Target.

courtoisie

La collection d’automne sera disponible en ligne et dans certains magasins Target en septembre (bien que plus de détails sur la date exacte viendront plus tard) pour une durée limitée seulement. Mais soyons réalistes : les choses se vendront TRÈS rapidement. Les prix varient de 15 $ à 80 $, vous pouvez donc récupérer quelques objets de la collection et ne pas vous sentir mal à propos de votre compte bancaire.

« Au cours des 20 dernières années, nos invités ont continué à exprimer leur enthousiasme lorsque nous leur présentons des designers nouveaux et émergents du monde entier, le tout à un prix incroyable », a déclaré Jill Sando, vice-président exécutif et directeur du merchandising de Target, dans un communiqué de presse. “Cet automne, nous nous appuyons sur cet héritage et réunissons quatre designers dynamiques et très appréciés pour présenter une collection d’agrafes de mode inclusives, tendance et intemporelles afin de redynamiser les garde-robes des invités pour la saison.”

Si vous avez besoin d’un petit aperçu sur chaque étiquette, Victor Glemaud se concentre sur les tricots multicolores amusants et le blocage des couleurs; Rachel Comey incarne l’esthétique de Brooklyn avec ses sabots, ses robes légères et ses combinaisons ; Nili Lotan propose un style élégant avec des détails inspirés des années 70 comme le patchwork et le daim ; Sandy Liang est connue pour ses vestes polaires confortables, ses imprimés vichy et ses découpes inattendues. Sur la base des photos initiales, vous pouvez vous attendre à voir des vêtements d’extérieur cool, des pantalons à jambes larges, des imprimés audacieux et des accessoires de déclaration. En gros, venez en septembre, courez, ne marchez pas, jusqu’à votre cible la plus proche. (Ou préparez-vous à actualiser constamment le site Web en prévision de la baisse.)

Lauren Adhav Rédactrice de mode associée Je suis la rédactrice de mode associée de Cosmopolitan et j’écris sur toutes les tendances, les grands moments de la mode des célébrités et pourquoi les jeans à jambe large sont fondamentalement les meilleurs.

