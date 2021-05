Target arrête de vendre des cartes Pokémon dans ses magasins en raison de problèmes de sécurité – .

Ces derniers mois, le jeu de cartes à collectionner Pokemon a explosé en popularité. Les consommateurs achètent des cartes Pokémon (et les revendent en ligne) à un rythme vertigineux, et à mesure que la demande augmente, l’offre est de plus en plus difficile à trouver. Cela a transformé les détaillants à grande surface en points d’étranglement, alors que les gens se précipitent dans des magasins comme Target et Walmart pour récupérer les boosters et les boîtes qu’ils ont en stock. Peut-être sans surprise, la course folle pour acquérir des cartes à collectionner a entraîné de multiples incidents illégaux, y compris un combat contre une cible dans le Wisconsin.

En raison de l’hystérie croissante, Target a rejoint Walmart pour interrompre les ventes de toutes les cartes Pokémon dans ses magasins physiques. «La sécurité de nos clients et de notre équipe est notre priorité absolue», a expliqué Target. «Par prudence, nous avons décidé de suspendre temporairement la vente de cartes à collectionner MLB, NFL, NBA et Pokémon dans nos magasins, à compter du 14 mai. Les clients peuvent continuer à acheter ces cartes en ligne sur Target.com.»

En plus de l’assaut dans le Wisconsin qui s’est terminé avec la victime tirant une arme sur ses attaquants, il a également été rapporté que des acheteurs ouvraient des boîtes de céréales pour extraire les cartes Pokémon à l’intérieur.

En mars, The Pokemon Company a annoncé que certaines céréales de General Mills telles que Golden Grahams, Trix, Cocoa Puffs, Cinnamon Toast Crunch et Lucky Charms contiendraient un booster spécial Pokemon TCG à trois cartes pour célébrer le 25e anniversaire. Sur les réseaux sociaux, il y a des photos et des vidéos de boîtes de céréales ouvertes sur les rayons des épiceries, et certains magasins ont même commencé à protéger les céréales avec des dispositifs de sécurité:

Nous sommes réellement arrivés à ce stade? 🤦🏼‍♂️ #Pokemon #PokemonTCG pic.twitter.com/DhPikSHA4t – Pokemon Giveaways (@PokeTCGiveaways) 2 mai 2021

Par ailleurs, un Japonais aurait été arrêté après avoir descendu une corde suspendue au sommet d’un immeuble de six étages, pénétré par effraction dans un magasin de cartes à collectionner et volé pour 9000 $ de cartes Pokémon.

Dire que toute la situation est devenue incontrôlable serait un euphémisme, mais quand vous voyez à quel point une seule carte Pokémon peut se vendre, cela commence à avoir du sens. Plus tôt cette année, un enchérisseur eBay a payé 311 800 $ pour un Charizard de base de la 1ère édition, et ce n’était même pas le prix le plus élevé payé pour une carte Pokémon en 2021. Une rare Blastoise a rapporté 360000 $ à un vendeur en janvier, et vous pouvez faire un offre au nouveau propriétaire à partir de 540 000 $.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Target a décidé qu’il ne valait tout simplement pas le risque pour ses employés ou ses clients de conserver des cartes à collectionner sur les tablettes des magasins. Vous pouvez toujours trouver des Pokémon et des cartes de sport sur le site Web du détaillant, mais vous n’avez pas de chance si vous espériez vous promener dans un magasin pour acheter des cartes. En attendant, il vaut peut-être la peine de jeter un coup d’œil dans votre grenier ou au fond de votre placard pour voir si vous avez de vieilles cartes qui traînent.

