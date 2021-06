Target augmente son jeu de durabilité – WWD

Target a dévoilé ses derniers efforts en matière de durabilité et d’impact social.

La formule mise à jour comprend la conception de 100 % de ses marques avec des matériaux régénératifs, recyclés ou issus de sources durables d’ici 2040 ; en s’engageant à contribuer à zéro déchet dans les décharges aux États-Unis et à zéro émission nette dans les opérations de Target et la chaîne d’approvisionnement du détaillant dans le même laps de temps, et à diversifier la main-d’œuvre de l’entreprise pour mieux refléter les communautés qu’elle dessert d’ici 2030.

“En tant qu’entreprise et membre de la communauté mondiale, il est impératif pour la santé de notre entreprise et de notre planète que nous adoptions de nouvelles façons d’aller de l’avant”, a déclaré Brian Cornell, président-directeur général de Target, dans un communiqué. . « Nous savons que la durabilité est liée à la résilience et à la croissance des entreprises, et que notre taille et notre échelle peuvent entraîner un changement bénéfique pour tous. Target Forward influence chaque recoin de notre entreprise, approfondit notre collaboration avec nos partenaires et s’appuie sur nos efforts passés pour assurer un avenir meilleur aux générations à venir.

Mais ce n’est pas la première fois que Target s’efforce de promouvoir la diversité et la durabilité.

En septembre dernier, le détaillant a annoncé qu’il augmenterait sa représentation des membres de l’équipe noire de 20% d’ici 2023. Le mois suivant, Target a déclaré qu’il contribuerait 1 million de dollars au cours des cinq prochaines années à la National Racial Equity Initiative, un programme qui sélectionne les collèges noirs. étudiants à être boursiers en politique de justice sociale au Congrès pour une période de 12 mois.

Puis, plus tôt cette année, le détaillant à grande surface a déclaré qu’il dépenserait plus de 2 milliards de dollars avec des entreprises appartenant à des Noirs d’ici 2025. Cela comprend l’ajout de produits de plus de 500 entreprises appartenant à des Noirs dans l’assortiment et des partenariats avec davantage d’entreprises appartenant à des Noirs. , tels que les agences de marketing, les entreprises de construction, les fournisseurs et les installations de maintenance, entre autres.

La durabilité n’est pas non plus une nouveauté pour Target. En avril, la vice-présidente principale de la responsabilité d’entreprise de Target Corp. et présidente de la Target Foundation, Amanda Nusz, a déclaré lors du Sommet sur la durabilité de Fairchild Media Group que la durabilité est un processus continu au sein de l’entreprise.

“Nous croyons absolument qu’il n’y a pas de date butoir pour l’objectif d’être une entreprise durable”, a déclaré Nusz à l’époque.

Les initiatives passées ont inclus la conception de produits qui durent plus longtemps ; programmes de recyclage, tels que les vieux sièges d’auto et la réutilisation des cintres en plastique dans les magasins, et l’utilisation de panneaux solaires et d’énergie renouvelable.

La durabilité est devenue un sujet brûlant au cours des dernières années, alors que de plus en plus de consommateurs, en particulier ceux qui appartiennent à la cohorte de la génération Z, recherchent des marques et des produits respectueux de l’environnement. En réponse, les détaillants de l’industrie de la mode ont lancé diverses initiatives.

Chanel a investi 25 millions de dollars dans un fonds pour le changement climatique. Ralph Lauren a déclaré qu’il établirait des programmes de revente et de recyclage d’ici 2022. Burberry vise à être positif pour le climat d’ici 2040. L’année dernière, Lululemon, Nike et Levi’s ont lancé des programmes de revente.

Chez Target, l’entreprise espère que les acheteurs y penseront d’abord lorsqu’ils voudront acheter des produits durables, a déclaré Nusz mardi.

“Nous savons que la seule façon de rendre cela possible est de mettre les personnes et la planète au centre de nos efforts, alors que nous co-créons avec nos clients, nos partenaires et les communautés que nous servons”, a-t-elle déclaré.