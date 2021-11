Target Black Friday deals 2021 pour la télévision, les jeux audio et vidéo

Target ralentit le Black Friday avec des publicités hebdomadaires avant sa grande vente éclatée. Pourtant, il offre des remises drastiques en première partie avant l’arrivée des plus grosses offres du Black Friday. Voici ce que les acheteurs impatients doivent savoir avant de parcourir les bonnes affaires du détaillant pour les fêtes.

Comment fonctionne le Black Friday de Target ?

Target dispose d’un hub Black Friday pour toutes ses informations sur les achats saisonniers et ses pages d’offres classées. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si les plus grandes offres du Black Friday de Target seront mises en ligne à la date exacte ou s’étaleront sur les jours environnants. Ceux qui veulent des alertes pour les annonces hebdomadaires de Target ou ses autres offres liées au Black Friday peuvent vouloir s’abonner à la newsletter par e-mail du magasin pour les mises à jour.

La garantie de prix du Black Friday de Target commence le 10 octobre et se termine le 24 décembre. Tout achat au cours de cette période donne droit à des ajustements de prix si les prix baissent encore plus avant le 24 décembre. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre un prix encore plus bas sur vos articles les plus recherchés. .

Avec cela à l’écart, voici un tour d’horizon classé des meilleures offres du Black Friday de Target.

téléviseurs

Équipement audio

Jeux vidéo

Target n’a pas beaucoup de jeux notables en vente en ce moment, mais il a un bogo. Cette semaine propose un achat de 2, obtenez 1 offre gratuite sur certains jeux sur les consoles Nintendo, PlayStation et Xbox. Gardez à l’esprit que le jeu gratuit doit avoir une valeur égale ou inférieure au jeu payant le moins cher.

Voici quelques best-sellers inclus dans l’offre :

Nous mettrons régulièrement à jour ces offres à l’approche du Black Friday. Suivez-nous également sur Jelly Deals pour économiser encore plus sur les jeux, la technologie et le divertissement. C’est la saison !