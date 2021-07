Target donne 75 millions de dollars supplémentaires à ses employés – WWD

Target Corp. réinvestit dans ses employés.

Le détaillant à grande surface a révélé jeudi qu’il injectait 75 millions de dollars supplémentaires dans ses effectifs, la sixième série de primes aux employés de l’entreprise depuis le début de la pandémie.

“Les membres de notre équipe continuent de livrer chaque jour pour nos invités et les uns les autres”, a déclaré Melissa Kremer, directrice des ressources humaines de Target, dans un communiqué. “Notre culture, notre stratégie et notre succès ne seraient pas possibles sans notre incroyable équipe au centre de tout.”

Cette fois, les 340 000 employés de première ligne basés aux États-Unis à temps plein et à temps partiel, y compris les associés des magasins, les employés des centres de distribution et les employés horaires qui travaillent au siège et soutiennent les centres de contact pour les invités et les membres de l’équipe, recevront un bonus de 200 $ en août.

Les primes marquent la sixième fois que le détaillant accorde des primes aux employés depuis le début de la pandémie, à commencer par des primes entre 200 $ et 1 500 $ aux chefs d’équipe en magasin en avril 2020, suivies de primes de 200 $ à tous les associés en magasin et dans les centres de distribution trois mois plus tard. Les directeurs de magasin, les chefs d’équipe de direction et les chefs de centre de distribution salariés ont également reçu des primes de performance en juillet 2020. Puis, en novembre, les membres de l’équipe de première ligne ont reçu 200 $ supplémentaires en primes, soit plus d’un milliard de dollars d’investissements supplémentaires en 2020 par rapport à 2019.

La dernière série de primes a eu lieu en janvier, lorsque la société a annoncé qu’elle récompenserait ses employés avec environ 200 millions de dollars de paiements supplémentaires. Cela est tombé à environ 500 $ pour les travailleurs horaires dans les magasins, les centres de distribution, le siège social de la société à Minneapolis et les bureaux sur le terrain. De plus, environ 12 000 directeurs de magasin, chefs d’équipe de direction et chefs de centres de distribution salariés ont reçu une prime variant entre 1 000 $ et 2 000 $.

“Nos équipes se sont intensifiées, encore et encore, malgré les défis, pour servir nos invités et servir l’Amérique”, a déclaré Brian Cornell, président-directeur général de Target, dans une vidéo publiée sur le fil Twitter de l’entreprise à l’époque. “Et pour cela, je ne peux que vous dire merci.”

De plus, Target a augmenté le salaire minimum à 15 $ l’heure pour tous les employés l’été dernier.