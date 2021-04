Target est-il ouvert ce dimanche de Pâques 2021?

Cible .

Joyeuses Pâques 2021! Si vous avez besoin de friandises de Pâques de dernière minute, vous vous demandez probablement quels magasins d’alimentation sont ouverts près de chez vous. Target est-il ouvert ou fermé aujourd’hui? Malheureusement, nous avons de mauvaises nouvelles si vous souhaitez acheter chez Target aujourd’hui.

La cible n’est pas ouverte le jour de Pâques

La cible n’est pas ouverte à Pâques. Ce n’est pas inhabituel pour la chaîne. En fait, il n’est normalement pas ouvert pendant les vacances de Pâques.

Un représentant de Target a déclaré à Heavy: « Les magasins Target seront fermés à Pâques. »

De nombreux autres magasins et chaînes de supermarchés, dont Walmart, sont ouverts. Donc, si vous avez besoin de quelque chose aujourd’hui, essayez un Walmart à proximité ou une autre chaîne d’épicerie qui peut être ouverte aujourd’hui. Si vous souhaitez faire livrer vos commandes, consultez Shipt ou Instacart. Les applications vous diront si votre magasin préféré propose la livraison de nourriture aujourd’hui.

Cependant, si vous n’avez pas besoin de vos courses aujourd’hui, Target rouvrira ses portes lundi matin pendant ses heures normales de bureau.

Target propose des vaccins COVID-19 dans certains endroits limités

Target a travaillé avec CVS ​​pour offrir des vaccins COVID-19 sur rendez-vous dans certaines de ses pharmacies CVS en magasin. Mais vous devez planifier ces rendez-vous via le site Web de CVS.

La page COVID-19 de Target se lit comme suit: «Grâce à notre partenariat de longue date avec CVS, plus de 1 700 magasins Target ont actuellement une pharmacie CVS à l’intérieur et administrent des vaccins contre la grippe chaque année. A medida que los estados continúan determinando el momento final y la priorización para los trabajadores esenciales y de primera línea y el HHS determina dónde asignar las vacunas para el público, CVS evaluará estos lugares para ofrecer la vacuna a los miembros de nuestro equipo e invitados en le futur. Comme de nombreuses entreprises, nous prévoyons de mettre en œuvre cela en toute sécurité, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires et en écoutant les conseils des responsables de la santé publique afin que nous soyons prêts à soutenir les efforts de distribution de vaccins. «

Le site note également: «Target travaille en étroite collaboration avec CVS ​​pour fournir des vestiaires dans nos magasins pour que CVS administre les vaccins contre le coronavirus, conformément aux directives étatiques et fédérales. Rendez-vous sur CVS.com pour déterminer votre admissibilité et voir s’il y a un endroit près de chez vous qui offre actuellement le vaccin. Nous travaillons également avec les services de santé des États pour soutenir les initiatives de vaccination menées par la communauté à mesure qu’elles émergent. Nous soutenons actuellement les sites de vaccination communautaires à l’extérieur ou à proximité des emplacements cibles suivants, et les clients doivent contacter ces groupes pour obtenir des informations d’inscription et des rendez-vous de vaccination: Notre magasin de Somerville, MA, exploité par Cambridge Health Alliance et le Massachusetts Department of Health.

Pour trouver la pharmacie CVS la plus proche dans une cible près de chez vous, vous pouvez consulter le localisateur ici. Cependant, tous ces endroits ne distribueront pas les vaccins COVID-19. Visitez le site Web de CVS ici et faites défiler jusqu’à la carte indiquant la disponibilité des vaccins pour voir si les magasins CVS de votre région offrent des vaccins sur rendez-vous. Si votre état figure sur cette liste, cliquez sur votre état. Vous verrez alors des détails sur les personnes éligibles aux vaccins CVS, les villes qui les proposent et si la ville est pleine ou non.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE: Walmart est-il ouvert ce dimanche de Pâques 2021?